Megnyitják a forgalom előtt a 69A jelzésű új autópálya bekötőutat

A jelenlegi közlekedési miniszter távollétében, de a projekt legnagyobb részét irányító Sorin Grindeanu volt miniszter részvételével, szombaton került sor a 69-es országútat és az A1-es autópályát összekötő út átadása előtti helyszíni sajtótájékoztatóra. A Temesvár északi részét az A1-es autópályával közvetlenül összekötő négysávos utat 2025. október 13-án, hétfőn délután nyitják meg a közúti forgalom előtt.

„Ez egy olyan projekt, amelyet, elmondhatjuk, hogy nagyon nagy mértékben az útügyi igazgatóval közösen irányítottam, amíg miniszter voltam, egészen néhány hónappal ezelőttig, ezért törődöm vele, nem csak azért, mert temesvári vagyok” – nyilatkozta Sorin Grindeanu, a PSD ideiglenes elnöke. „Gratulálok az építőknek, akik átvették ezt a projektet az első cégtől, és nagyon gyorsan, szakértelemmel végezték el az összes munkát és határidőre elkészült ez a 10 km-es gyorsforgalmi út az autópályáig”– mondta Grindeanu. „15 évbe telt, mire Temesvárt, végre a szó szoros értelmében összekötötték az A1-es autópályával” – mondta Alfred Simonis, a Temes Megyei Tanács elnöke, aki szintén jelen volt az eseményen.

A projekt technikai bemutatóját Nicoleta Pordea, a temesvári Útügyi Igazgatóság (DRDP Timișoara) vezetője tartotta: „Két nap múlva megnyitjuk a forgalom előtt a DN69-et az A1-es autópályával összekötő utat. A szerződést végrehajtó vállalkozó a kolozsvári ARL Strabag, a szerződés értéke 235 millió lej volt ÁFA nélkül. Elkészült a 10 km hosszú összekötő út, mindkét irányban két sávval, egy fizikai elválasztó sávval, három útkereszteződéssel – egy a 69-es Arad–Temesvár országúttal, egy a DN58-as úttal Csernegyházánál és egy az A1-es autópályával –, emellett nyolc felüljáró és híd is van. Hétfőn reggel részlegesen eltereljük a forgalmat, hogy az autópálya bekötőutat teljesen rákössük a 69-es országútra és

hétfő délután megnyitjuk a közúti forgalom előtt” – mondta Nicoleta Pordea, a temesvári DRDP igazgatója.

Az építők a 69-es Temesvár–Arad országút és a 692-es megyei út kereszteződésénél egy – meglehetősem bonyolult – csomópontot hoztak létre, két körforgalommal, ahonnan elindul a 69A jelzésű országút is, egészen az A1-es autópályáig, amelyen 100 km/óra maximális sebességgel közlekedhetünk, anélkül hogy más településeken kellene áthaladjunk. Az új autópálya bekötőút modern éjszakai megvilágítást is kapott, amely a forgalomhoz igazítja a világítás intenzitását.

Fotó: debanat.ro