Megújuló energiaforrások a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Magyar Ház számára

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban 2025. szeptember 30-án (kedden) került sor az ENERGY projekt nyitókonferenciájára. Az ENERGY: Megújuló energia és hulladékmentesség elve – különböző területek javára: hatóságok, intézmények, szervezetek című, az Interreg VI-A Románia–Magyarország Program által támogatott határon átnyúló projekt a fenntartható energiagazdálkodás előmozdítását célozza.

A közel 2 millió eurós költségvetésből megvalósuló projekt fő célja a megújuló energia használatának ösztönzése az intézményi épületek felújítása révén, valamint olyan szemléletformáló rendezvények által, amelyek az energiatakarékosságra nevelnek. A nyitórendezvényen részt vett a határon átnyúló projektet megvalósító három partner intézmény – Ásotthalma Nagyközség Önkormányzata, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Várbástya Egyesület – képviselői, valamit Halász Ferenc, Temes megyei helyettes főtanfelügyelő.

Ásotthalma Nagyközség polgármestere, Papp Renáta szerint az általa képviselt település számára óriási jelentősége van az ENERGY projektnek, amelynek költségvetéséből több mint 736 ezer eurót használhatnak fel négy közintézmény, a Polgármesteri Hivatal, az óvoda, az önkormányzati étterem és az orvosi rendelők épülete energiahatékonyságának növelésére, illetve a megújuló energiaforrások felhasználására. A projekt forrásaiból a Polgármesteri Hivatal számára egy hőszivattyús rendszert építenek ki, új napelemeket kap az intézmény, valamint szigetelik és szélfogóval látják el a hivatal épületét. Az orvosi rendelők és az önkormányzati étterem épületére napelemeket szerelnek fel, az orvosi rendelők épületét hőszivattyús rendszerrel és napelemekkel is ellátják.

Kása Zsolt, a Várbástya Egyesület ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az egyesület által fenntartott temesvári Magyar Ház fűtésgondjainak megoldását várják a pályázat keretében megvalósuló hőszivattyús rendszer és a napelemek felszerelésétől. A 60 KW-osra tervezett napelemes rendszer nyáron elegendő villamos energiát szolgáltat majd az épület belső tereinek hűtésére, télen nem fedezi a fűtési rendszer teljes villamos energia szükségletét, de így is a fűtésszámla jelentős csökkenésére számítanak, miután a gázfűtés tavaly télen havonta esetenként az 5000 eurót is elérte. Kása Zsolt abban bízik, hogy a Magyar Ház új, fenntartható energiát hasznosító fűtési rendszere már idén decemberben üzemképes lesz.

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum 478 278,48 eurót használhat fel az ENERGY projekt költségvetéséből, ebből 95 655,70 euró az állami támogatás, amit az iskolát fenntartó temesvári Városháza biztosítana – mondta dr. Erdei Ildikó iskolaigazgató. A projekt keretében az alábbi munkálatokat végzik el az iskolában: 24 napelem felszerelése a tetőre; a tetőszerkezet átvizsgálása; kicserélésre kerül 18 nagy ablak, a bejárati ajtók, 129 fűtőtest és 176 világítótest. Ezek olyan munkálatok, amelyeket évek óta halogattak, de az iskolát fenntartó önkormányzat nem biztosított pénzt, mert az iskolaépület egyházi tulajdonban van. A munkálatokon kívül energiatakarékosságra nevelő, szemléletformáló órákon kívüli tevékenységeket is tartanak az iskolában 30 diák részvételével, akiket két csoportra osztanak, de lesz két hasonló témájú iskolák közötti találkozó is.

A Bartók Béla Elméleti Líceum két év alatt, 2025. június 11. és 2027. június 10. között valósítja meg a pályázat célkitűzéseit.