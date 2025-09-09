Menhelyet létesítenek kóbor állatok számára

A temesvári önkormányzat bejelentette az új, kóbor állatok számára létesítendő menhely megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki tervének elkészítésére vonatkozó szerződés aláírását. A dokumentációt egy temesvári cég készíti el, 179 000 lej értékben.

Az új menhely Szabadfalu városrészben, az önkormányzat tulajdonában lévő, a Temesvár–Szerbia kerékpárút közelében fekvő telken épül. A telek összterülete meghaladja a 20 000 m²-t, a menhely pedig legfeljebb 600 kutyának és körülbelül 100 macskának biztosít majd helyet.

A Temesvári Polgármesteri Hivatal által tervezett menhely becsült beépített területe fél hektár lesz. Itt az állatok szükségleteihez igazodó elhelyezési zónákat, konyhát az eledel elkészítésére, raktárakat, öltözőket és személyzeti mellékhelyiségeket alakítanak ki. Emellett speciális helyiségek is épülnek állatorvosi ellátásra – a konzultációtól kezdve a műtőn és a röntgenen át egészen a karanténig, intenzív terápiáig, szülőszobáig és laboratóriumig.

„ A városházának végre ellenőrzése lesz a menhely működtetése felett, nem kell többé egy profitorientált magáncégre hagyatkoznia. Arra bátorítom a temesváriakat, hogy folytassák háziállataik ivartalanítását, és ha lehetőségük van rá, fogadjanak örökbe kutyákat és macskákat” – mondta Dominic Fritz polgármester.

Az önkormányzat a menhely mellett állatpanziót, kutyajátszóteret, valamint az elpusztult állatok higiéniai és környezetvédelmi normáknak megfelelő kezeléséhez szükséges infrastruktúrát is kialakít. Lesznek gyalogos- és járműbejáratok, legalább 30 férőhelyes parkoló, valamint zöldfelületek, amelyek a teljes terület legalább 20%-át lefedik majd.

„Egy közmenhely felépítése szükséges, de nem elegendő lépés a kóbor állatok problémájának megoldásához. A Temesvári Polgármesteri Hivatal új változatban készíti elő az ivartalanítási programot: a díjmentes ivartalanítás kiterjed majd a macskákra is, és az állatorvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférés többé nem lesz a tulajdonos jövedelméhez kötve. Az érdeklődők a programsterilizare@primariatm.ro e-mail címen jelentkezhetnek” – áll az önkormányzat közleményében.

A állatmenhely tervezési szerződését az Atelier Decumans SRL cég kapta, értéke 179 000 lej (ÁFA nélkül). A tervezési szolgáltatások teljesítési határideje 245 nap.

Fotó: facebook.com