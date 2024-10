Nagypereg községben idén fél termést arattak

Kovács Imrével, a Kispereget is adminisztráló Nagypereg község polgármesterével – aki a fiának, Kálmánnak besegít a gazdálkodásba –, az idei terméshozamokról, valamint a felvásárlási árakról beszélgettünk.

Amint elmondta, a búza hektáronként 5-6 ezer kilót termett, ami kielégítő. A nyári rekkenő hőség után nagy mennyiségű eső érkezett, ezért a kukorica betakarítása után, már augusztus végén a községbeli gazdálkodók hozzáfoghattak az őszi talajelőkészítő munkálatokhoz. Ami a terméshozamokat illeti, a kukorica, ahol kapott esőt 6 ezer, ahol kevesebbet, 4 ezer, ahol nem kapott 2 ezer kilót termett hektáronként. Átlagosan olyan 50%-os termésről lehet idén beszélni. Miután megérkezett a csapadék, hozzáfoghattak a talajelőkészítő munkálatokhoz, sikerült idejében elvetni a repcét is, ami szépen kel. Jelenleg a legtöbb gazda az őszi kalászosok vetéséhez szükséges talajelőkészítő munkálatokon, valamint az őszi vetéseken szorgoskodik. A talajt mostanában nagyon jól lehet művelni, ezért a gazdálkodók szinte éjjel-nappal dolgoznak. Úgy tűnik, hogy idén, ha továbbra is kedvez az időjárás, hamar befejeződik a mezőgazdasági kampány. Az őszi munka intenzitását példázza, hogy két hét alatt a termőföldnek több mint a felén sikerült befejezni a mélyszántást. A búzavetés előkészítéséhez kedvez az időjárás, zavartalanul zajlik a tárcsázás és a műtrágyaszórás. Kovács Imre is délutánonként, főként hét végeken segít a fiának, Kálmánnak, aki 60 hektár termőföldön gazdálkodik.

Ami a felvásárlási árakat illeti, az utóbbi egy-két hétben a gabona ára elkezdett növekedni, de még nem tart ott, hogy a termesztés jövedelmező lehessen. A szemeskukoricának kilójáért manapság 0,85 lejt, a napraforgónak kilójáért 2-2,1 lejt kínálnak, miközben aratás után 1,8-1,9 lejért vették át kilóját. Maga és a fia 1,9 lejért adta el kilóját, manapság azonban már 2,15 lejt is kínálnak érte. A szemes kukoricának kilójáért 0,85 lejt kínálnak, ami azonban alig fedezi a befektetést, vagyis egyelőre nulla nyereséggel dolgoztak. Nagypereg község termőföldje nagyon jó feketeföld, de sok nedvességet is igényel. A szárazságot is elég jól tűrné, de nyáron a napokig eltartott 38-39 Celsius-fokos hőség okozta a bajokat. A kukorica is szépen indult, azt hitték, hogy jó évük lesz, de amikor a legnagyobb szükség volt a nedvességre, az nem érkezett, ráadásul a 39-40 Celsius-fokos hőség napokig eltartott, visszavágta a termést, ezért 50 %-os káruk keletkezett – mondta el érdeklődésünk nyomán Kovács Imre, a Kispereget is adminisztráló Nagypereg község polgármestere.