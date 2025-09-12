Napirenden a műanyag koszorúk betiltása

A Temesvári Városháza egységes szabályzat szerint működtetné a város tulajdonában lévő hat köztemetőt: a józsefvárosi, az erzsébetvárosi, a Lippai úti, a Stuparilor utcai, az Amurgului utcai és a Buziási úti temetőket. Az új keretrendszer egyértelmű szabályokat határoz meg, amelyek célja a megfelelő környezet biztosítása a temetőlátogatók számára, valamint a sírhelyek átlátható és felelősségteljes kezelése.

Az egyik fontos változás a műanyag koszorúk betiltása és azok természetes anyagokból készült koszorúkkal és virágcsokrokkal, illetve lebomló anyagokból készült koszorúkkal történő helyettesítése. Az intézkedés célja a környezetszennyezés és a temetőkben keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a hulladék elszállítási költségek mérséklése, amelyek a Városi Kertészet által kezelt temetők esetében meghaladják a havi 22 000 lejt. Így méltó módon megemlékezhetünk a hozzátartozóinkról, de környezetkímélőbb módon.

Ugyanakkor az önkormányzat egyértelmű szabályokat javasol a sírhelyek odaítélésére vonatkozóan is. Ezeket 7 évre szóló koncessziós szerződés keretében ítélik oda, további meghosszabbíthatási lehetőséggel, de minden személynek csak egyetlen temetkezési hely ítélhető oda.

Lesznek kedvezményezettek, mint a forradalom mártírhalált halt hősei és harcosai, a háborús veteránok, a kitüntetett személyek, a politikai üldöztetést elszenvedett személyek, a deportáltak, valamint a város díszpolgárai, akik számára a temetkezési helyek ingyenesen odaítélhetők.

A határozattervezet előírja a temetkezési, ravatalozási és takarítási szolgáltatások díjszabásának frissítését is, az inflációs rátával összhangban. Emellett 0,80 lej/m2 kiegészítő adót vezet be, áfa nélkül, a temetők zöldterületeinek fenntartására, amelyet az önkormányzat fizet a temetők karbantartásával foglalkozó vállalatoknak. A tervezet jóváhagyásáról a városi tanács következő plenáris ülésén döntenek a képviselők.

f1209-10 Betiltanák a műanyag koszorúk használatát a temesvári köztemetőkben

(Fotó: banatulazi.ro)