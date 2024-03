Nem sokaság, hanem lélek tesz csuda dolgokat!

Hunyad megyében – Piskin, Déván, Vajdahunyadon, Sztrigyszentgyörgyön, Petrozsényben, Lupényban – egész napos rendezvénysorral emlékeztek meg a magyar forradalom és szabadságharc hőseiről, akiknek áldozatvállalása napjainkra is átragyog. Az elhangzó ünnepi beszédek, a diákok műsora mind-mind Berzsenyi Dániel gondolatát erősítették: „Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” Erről tanúskodnak az 1848. március 15-i események, és ezt kell tudatosítanunk magunkban ma is, amikor ismét új világrend van születőben – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Winkler Gyula EP-képviselő.

„A dél-erdélyi szórványban sosem számbeli erőnk volt jelentős, hanem hitünk és akaratunk, és ennek megfelelően alakítottuk, alakítjuk ezt a vidéket” – fogalmazott ünnepi beszédében Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének elnöke a március 15-i rendezvények központi helyszínén, a piski csata emlékére állított obeliszknél. A képviselő Déván és Vajdahunyadon is hangsúlyozta: ma legalább annyira sorsfordító időket élünk, mint elődeink 1848 márciusának idusán. 1848 tavaszán a változás szele fújt egész Európában. Akkor egy kontinens változott, ma az egész világ átalakulóban van, új világrend van születőben, melyben nekünk, erdélyi magyaroknak, mint az évszázadok során annyiszor, most is meg kell találnunk a megmaradás útját. Ma nem fegyverrel, hanem összefogással kell síkra szállnunk gyermekeink, unokáink jövőjéért. „Tudjuk a napot is, amikor mindannyian, minden egyes Hunyad megyei magyar ember cselekvően tehet jövőnk alakításáért. Ez a nap június 9-e, az európai parlamenti és helyhatósági választás napja. Ekkor együtt, erős akarattal és összefogással tenni tudunk, hogy továbbra is legyen hangunk Európában, és legyen erőnk Erdélyben” – fogalmazott az EP-képviselő.

„1849-ben ugyan leverték a forradalmat, és sokszor temettek bennünket utána is, a remény lángját nem tudták kiölni a közösségünkből. Ez különösen igaz ránk, szórványban élő magyar közösségekre (...) Megtanultuk: a szabadságot ki kell vívni, jogainkért meg kell küzdeni. És egyik sem végleges, ha nem vigyázunk rájuk, ha nem teszünk értük. (...) A mi közösségünk legfőbb ellensége ma az általános kishitűség és az apátia. Az, ha nem hisszük el magunkról, hogy a mi jelenlétünk igenis számít, mikor a teljes erdélyi magyar közösség megszámláltatik, a szórványban leadott szavazatokon múlhat, hogy lesz-e továbbra is hangunk Európában, és lesz-e erőnk itthon” – fogalmazott piski, majd dévai és vajdahunyadi felszólalásában Kelemen Attila parlamenti képviselő.

Széll Lőrincz alprefektus arra hívta fel az ünneplők figyelmét, hogy amikor március 15-ét ünnepeljük, ne csak a nap méltóságára tekintsünk, hanem arra, hogy nekünk azóta is vele született jogunk elmondani, mit akarunk. „A márciusi ifjak példát mutattak nekünk. Példát a hit és az akarat erejével. Az ő cselekedeteik örökre meghatározzák a magyar történelmet. Erőt meríthetünk tetteikből, felnézhetünk áldozatkészségükre, és követnünk kell az általuk kijelölt utat.

Azt az utat, melyet nekünk, magyaroknak szánt a történelem. Egy kis nemzetnek Európa szívében, amely dacolva elnyomással, idegen hatalommal, történelmi tragédiákkal, ma is itt van, küzd, és összefog a haza érdekében. Ez a márciusi ifjak üzenete, ez az út, melyet kijelöltek számunkra.”

A piski ünnepségen Szélesné Herman Ágnes kolozsvári magyar konzul Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolva köszöntötte az ünneplőket. A helyiek nevében Győrfi Attila, az RMDSZ piski szervezetének elnöke szólalt fel, illetve Iulius Gelu Bedea polgármester, ezúttal is példaértékűnek nevezve a piski magyar közösség mindenkori értékteremtő jelenlétét a város fejlődésében. A megemlékezést a vajdahunyadi Harmónia kórus és a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak műsora gazdagította. Utóbbiak Kituljak Eszter tanárnő kíséretében érkeztek Dévára, immár 25 esztendeje tartó iskolaközti kapcsolatot ápolva az itteni közösséggel.

Idén Piskin a dél-erdélyi magyarsággal ünnepelt és koszorúzott Pojtner Dániel, a Magyar Fiatalok Európáért Egyesület elnöke, valamint Miklós Gábor a Magyarországi Kárpát Egyesület tagja és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára is.

Az elhangzó üzeneteknek mintegy igazolásaként lehettünk tanúi március 15-én délben a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum közösségének ünnepi előadásán. Dulinszky Izabella és Lengyel Izabella tanárnők, valamint a tanító nénik lelkes felkészítése nyomán a Pimpimpáré gyermekkórus és az iskola örökségőrző diákjai lélekemelő gondolatokkal, énekekkel tolmácsolták a márciusi ifjak üzenetét, erősítették meg a jelenlévőkben, hogy: „Ez a hely az én hazám. / Ide jöttem világra, / Remélem nem hiába!”

Déván a református templomban folytatódott a rendezvénysor, ahol ökumenikus áhítat keretében fr. Főcze Bonaventura plébános a vértanúkra irányította a jelenlévők figyelmét, teljes szívű jelenlétre biztatva, amelyben áldozatot vállalva kötelezzük el magunkat a keresztény értékek mellett. A dévai református gyülekezet Cantemus kórusának rövid műsorát követően a marosnémeti református templom őrei (hetedikes diákok) mutatták be védencüket, és olvasták fel az örökségőrzők tizenkét pontját. A református templomtól a dévai 55. számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat vezetésével vonultak át az emlékezők a református, majd a katolikus temetőbe, ahol az ünnepi beszédeket követően megkoszorúzták a magyar hősök emlékére állított obeliszket és a honvédsírokat. A temetői megemlékezésen a magyar közösség elöljárói mellett köszöntötte az egybegyűlteket Călin Marian prefektus és Ion Bădin, a Hunyad Megyei Tanács alelnöke is. Rátoni Csaba lelkipásztor az Istentől jövő békesség megélésére biztatta az ünneplőket, Ilkei Lóránd unitárius lelkész pedig arra irányította a figyelmet, hogy ahol Isten lelke, ott van a szabadság. Az ünnepi műsor részeként Kossuth-nótákat adott elő a dévai Szivárvány kórus. Domokos Balázs kórusvezető, az RMDSZ dévai szervezetének ügyvezető elnökeként román és magyar nyelven köszöntötte az egybegyűlteket. A márciusi ifjak példáján túl, nagyszüleinek helytállását említve mutatott rá, hogy bár létszámunkat, a körülöttünk zajló eseményeket tekintve nehéz helyzetben élünk, de nem lehetetlen a megmaradásunk. Van iskolánk, van Magyar Házunk, a templomaink szépen megújultak. Rajtunk múlik, hogy mindez ne maradjon csupán szép emlék, hanem magyarságunkat, közösségi érdekeinket felvállalva legyünk jelen az idei választásokon.

Vajdahunyadon a református templomkertben álló Petőfi-szobornál kezdődött az ünnepi megemlékezés. Ferenczi István helyi RMDSZ-elnök Vajdahunyad várának tövében Hunyadi Jánosra irányította az egybegyűltek figyelmét. „Amikor 1456-ban hétezres sereggel Hunyadi elindult megküzdeni a szinte hússzoros török túlerővel, valószínűleg senki nem gondolta komolyan, hogy a magyarok győzni fognak. Azt az akaraterőt és hitet, ami Hunyadiban volt, és ami később a márciusi ifjakat is vezérelte, ezt kell nekünk is felszítanunk magunkban. Olyan szépen kérjük a nemzeti imánkban: Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel. Hál’ Istennek bőségben vagyunk, építettünk magyar bölcsődét, folyamatosan fejlesztjük a Magyar Házat, felújítjuk templomainkat. Szükség van a jókedvre is. Hogy bízni tudjunk, hogy felvállaljuk értékeinket. Hogy utat tudjunk mutatni gyermekeinknek” – fogalmazott Ferenczi István a Petőfi-szobornál, majd a római katolikus templomban folytatódó ünnepség alkalmával. A keresztény értékek mellett történő egyértelmű elköteleződésre buzdította az egybegyűlteket Korom Imre helyi plébános, Zsargó János református esperes pedig a napokban zajlott ökumenikus imahét alapigéje kapcsán fordította a figyelmet az irgalmas szamaritánus szellemi és anyagi áldozatvállalására. A Petőfi-szobor megkoszorúzását követően a római katolikus templomban folytatódott az ünnepség, ahol az ünnepi felszólalások mellett a Harmónia kórus lépett fel Kiss László vezetésével, valamint Pampu Anna tanítónő gondos felkészítése nyomán a vajdahunyadi összevont magyar elemi hét kisdiákja szavalt és énekelt. Az ünnepséget gazdagította Kiss Dávid, Szombati András és Borbély Richárd, Déván tanuló diákok szavalata is. A helyi RMDSZ vezetői mindannyiukat megajándékozták.