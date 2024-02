Ökoszigeteket helyeznek ki Déván

Közel 9 millió lejes finanszírozást nyert a dévai önkormányzat az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében 93 ökosziget felállítására. A beszerzést a minisztérium bonyolítja le, a napokban zajlik a versenykiírás. Az önkormányzat a szennycsatornával ellátott beton platformok kiépítését kell biztosítsa, ezekre kerülnek majd az ökoszigetek – tájékoztatott Pogocsán Ferdinánd alpolgármester, részletesen elmagyarázva, mit is jelent az ökosziget. Az okoskukaként is emlegetett, ötrekeszes szelektív digitalizált hulladékgyűjtő mindegyikéhez 200 kártyát helyeznek üzembe. A kártyákat a lakosság veheti igénybe. Amikor például valaki egy zsák papírt akar eldobni, akkor bejelentkezik a kártyájával, az okoskukához tartozó mérlegen leméri a hulladékot, és két példányban megkapja a súlyról szóló igazolást. Egyiket ráragasztja a hulladékos zsákra, és bedobja a kukába. A másik igazolást megtartja. A hulladékbegyűjtő vállalat így név szerint ki tudja szúrni, hogyha valaki mondjuk műanyag palackot dobott a papírkukába. Az ökoszigetek kamerával is fel lesznek szerelve, szóval azt is látni fogják, ha valaki csak úgy otthagyja a közelben a szemetét. A vársovezetés azt reméli, hogy ez a befektetés valóban hatékonyabbá teszi a hulladékgazdálkodást – nyilatkozta Pogocsán Ferdinánd alpolgármester. A kártyás bejelentkezés alapján mindenki pontosan annyi szemételszállítást fog fizetni, amennyi hulladékot a kukákba dobott. A projekt megvalósítási határideje 2024. december 31.