Összefogással építik a közösséget Gyorokon

Október 24-én, pénteken a gyoroki magyar házban szervezte meg a helyi RMDSZ-szervezet kétévente esedékes tisztújító közgyűlését.

Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetét Pál Norbert MKT-alelnök képviselte, aki a tavalyi szuper választási év eredményeinek rövid összegzésével, és a kormánykoalícióban lévő RMDSZ-képviselők eredményeinek bemutatásával indította a közgyűlést.

„Annak ellenére, hogy a magas választási részvétel miatt elvesztettük Faragó Péter megyei képviselői helyét, Bukarestben nagyra értékelték az általa elvégzett munkát, ezért nemrég kormányfőtitkár-helyettesnek nevezték ki, így Arad mégsem maradt képviselet nélkül. Van tehát egy személy Bukarestben, aki ha baj van, be tud ide-oda kopogtatni” – mondta az alelnök javasolva, hogy a magyarországi választásokra is a lehető leghamarabb regisztráljanak a magyar állampolgársággal rendelkezők, majd átadta a szót Kovács Hajnalkának a helyi RMDSZ elnökének.

„Én nem 2024-től, hanem 2023. október 27-től kezdeném a beszámolót, mert akkor lettem megválasztva a helyi RMDSZ elnökének. November 25-én megtartottuk az első adventi koszorúkészítést Gyorokon, ami elég nagy sikernek örvendett. 2024. március 15-én a helyi szervezet nevében részt vettünk a koszorúzáson. Március 23-án húsvéti kosarakat készítettünk. Ezt önerőből finanszíroztuk, és mindenki hazavihette a készített kosarakat. Április elsején a Pro-Gyorok–Ma-Gyorok egyesülettel próbáltunk egy régi hagyományt feleleveníteni, a húsvéti locsolkodást. Valójában óvodás gyermekeket próbáltunk rávezetni a locsolkodásra, és a következő évben ezt megismételtük. A 2024-es év aláírásgyűjtéssel, kampányolással telt, ezúton is köszönöm mindenkinek a munkáját, akik ebben részt vettek, beszélgettek az emberekkel, hívogatták őket, hogy menjenek el szavazni. A helyhatósági választásokon sikerült megtartanunk azt az egy helyet, amellyel a helyi tanácsban rendelkeztünk. Ezt a helyet végül én töltöttem be. Segítettünk a Pro-Gyorok–Ma-Gyorok egyesületnek, hogy megnyithassák a magyar házat, amely ebből a teremből és a mellettünk lévőből áll. Ezúton is megköszönném a református egyháznak, amiért ezt a két termett bérmentesen átadták nekünk. Június 16-án a katolikus templomban részt vettünk Szent Donát ünnepén, ugyanaznap a református templomban is jelen voltunk, mert aznap nyitottuk meg a magyar házat. Július 21-én a Pro-Gyorok révén pályázatot nyerünk, és két magánszemély segítségével kirándulást szerveztünk a vajdahunyadi kastélyhoz és a Zoe botanikus kertbe. Idén nem sikerült hasonlót szervezni. Október 6-án koszorúztunk, és november elsején letettem az esküt helyi tanácsosként.

November 8-án vendégül láttuk a Csiky Gergely Állami Színház művészeit, akik egy szép estét biztosítottak az aradi RMDSZ támogatásával. November 22-én újra megszerveztük az adventi koszorúkészítést, majd ismét választásokra készültünk. December 25-én szerettük volna meglepni a katolikus híveket, és a gyermekek segítségével egy kis műsorral kedveskedtünk a templomban, illetve csomagok készültek a kicsik számára, amelyeket karácsonykor osztottunk szét a templomban.

2025. március 15-én koszorúztunk, április 21-én második alkalommal, egy nagyobb csapattal locsolkodtunk, majd július 13-án templombúcsún vettünk részt, amelyen pár gyermek szavalatával emelte a hangulatot. Ezen az eseményen a Rózsafűzér Társulat volt a fő házigazda. Október 6-án koszorúztunk, és a múlt héten szüreti bált rendeztünk, amely fő szervezője a Pro-Gyorok egyesület volt. Én ezúton is szeretném megköszönni mindenki támogatását és munkáját, mert összefogás nélkül az elmondottak töredéke sem valósult volna meg” – zárta beszámolóját Kovács Hajnalka, akinek munkáját a szervezet tagjai szintén elismerték.

A tisztújítás során a RMDSZ Gyoroki Szervezete ismét megválasztotta elnökének Kovács Hajnalkát. Elnökségi tag lett Lőrincz Matild, Buta Róbert és Zsoka Clara Viorica, a november 22-ei küldöttgyűlésen az elnök, Buta Róbert és póttagként Heredi Evelin vesz részt.

A közgyűlésen résztvevők nagy létszámára való tekintettel a helyi elnök közölte, hogy idén az adventi koszorúkészítést november 29-re, szombatra ütemezte, így mindenki idejében elkészítheti az adventi koszorúját, hogy meggyújthassa rajta az első gyertyát.