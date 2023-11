Összetartó, aktív közösség van Majláthfalván

Eseménydús éveket tudhat maga mögött Majláthfalva, amely időről időre borkóstolóknak, nyugdíjas találkozóknak, különböző kulturális eseményeknek, falunapoknak, tűzoltó báloknak és más eseményeknek ad otthont, összetartva a helyi közösséget.

A majláthfalvi magyarok szép számban gyűltek össze a helyi RMDSZ-irodában, ahol az előzőleg megválasztott, ám nem búcsúzó RMDSZ-elnök, Andresz József megtartotta mandátum végi beszámolóját a tisztújító közgyűlés keretében. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetétől Péró Tamás ügyvezető elnök és megyei tanácsos érkezett, hogy hivatalossá tegye az újonnan kijelölt elnökségi tagok kinevezését, és egy rövid előretekintés keretében a jövő évi választásokról beszéljen.

„A múlt hét elején elkészült a futballöltöző, amit teljesen felújítottak, a tűzoltóság épülete azelőtt lett kész: külső-, belső felújítás zajlott, a garázs szintén megújult. A kultuházat kívülről és belülről is felújítottuk, előtte pedig térköveztünk. Kicsit az udvart is rendbe szedtük, más kerítés lett, le lett betonozva az udvar, reméljük a következő héten folytatni tudjuk, mert a beruházásokra most nem szabad költeni, pedig még tervben volt a művelődési ház bővítése, vagy hat asztalt, meg 60 széket szeretünk volna venni, polcokat, ahova az edényeket elhelyezzük, de egyelőre semmit nem vásárolhatunk. Be vannak nyújtva a projektek a kerékpárútra vonatkozóan, amiért sokan kritizálnak minket, hogy miért kerékpárutat csinálunk Vinga és Majlát között, de most erre kapunk pénzt az Uniótól, ezt használjuk ki. Az óvoda külső-belső felújítására padlófűtés kialakítására be van adva a pályázat. A földgázhálózat bevezetésére Mjláthfalvára szintén be van adva a pályázat, és idő közben még kiderül, mire tudunk még pályázni. A terveink között szerepel, hogy a tornatermet, ahol meg van hibásodva a tetőszerkezet és a csatornarendszer, szintén helyrehozzuk. Igyekszünk támogatni az iskolákat, óvodákat, a templomot” – zárta beszámolóját az elnök, majd a szavazásokat szóba hozva Péró Tamás vette át a szót.

„Mindig nagy örömmel jövök ide Majláthfalvára, nemcsak falunapok, hanem más alkalmakkor is. Szükség van ilyen találkozókra, hogy leüljünk, és beszéljünk a megosztó kerékpárútról, vagy az egyházak ügyeiről. Örömmel tölt el, hogy ilyen sokan összegyűlnek, és érdeklődnek a közügyek iránt ebben a közösségben. A COVID idején fogalmazódott meg bennünk, amikor az iskola udvarán, vagy más nyílt térben tartottunk közgyűlést, hogy szükség van egy saját térre, amit a gyűlésekre használhatunk, de mind az idősek, mind a fiatalok, akik használni szeretnék, igénybe vehessék. Ez megvalósult. Mi vagyunk ennek az irodának elég hosszú ideig a bérlői és fenntartói. Önök az élvezői. Lassan bebútorozzák. Köszönöm szépen azoknak, akik anyagilag, vagy munkával hozzájárultak ahhoz, hogy lassan bebútorozzák a termet, és ugyancsak önök töltik meg ezt a helyet élettel, akár nyugdíjas-találkozók, vagy más események során. Amire még szükség van, azt biztosítani tudjuk.

Jövőre választások lesznek. Amit jövőre főzünk, négy évig azt esszük. Itt főként a helyi választásokra gondolok, hogy kik lesznek a helyi polgármesterek, hány magyar tanácsos lesz. Ez áll a legközelebb hozzánk, ez számunkra a legfontosabb. Utána a parlamenti képviselet, mert minket az érdekel, kézzel foghatóan mit hoz nekünk egy parlamenti képviselő itt, Majláthon. Például az elmúlt hat évben legalább 5-7 templomot fel tudtunk újítani, olyanokat, amelyek nem voltak 10-20 éve felújítva. Gondolok itt a simonyifalvi templomra, ahol nagy magyar katolikus közösségek vannak, és azért, mert nagyon jó képviseletünk van, tudunk forrásokat biztosítani. Ezt követően lesz egy államelnöki választás és lesz egy európai parlamenti választás, ahol az a cél, hogy az 5%-ot elérjük.

Meg szeretném kérni a plébános urat, hogy tegyenek le pályázatot a megyei tanácshoz is. Vannak források, amelyeket most, míg itt vagyunk biztosítani tudunk. Kisebb összegeket, 20 000-30 000 lejt, ami tudom, hogy egy templom felújítására kevés, de hozzá lehet csatolni még egy bukaresti támogatást, és biztos vagyok benne, hogy a helyi közösség is támogatná az ügyet. Nekem az a kérésem, hogy minél hamarabb nyújtsanak be pályázatot, hogy felújítsuk a majláthfalvi templomot is” – mondta az ügyvezető elnök, biztosítva támogatásáról a helyieket, majd tovább folyt a beszélgetés a helyi beruházásokról, gázhálózat bevezetéséről, térkövezésről és parkolóhelyek kialakításáról, amelyekre mind nyújtottak be pályázatot, továbbá szó esett a fiatalokról is, akiknek szintén egy gyülekező helyre lenne szükségük.

A közgyűlés hivatalos részét lassan letudva, újraválasztották a helyi RMDSZ vezetőségét, ismét bizalmat szavazva Andresz József elnöknek, így a már jól összeszokott csapat folytatja a munkát a helyi magyar közösségért. Kijelölték a megyei küldöttgyűlésen részt vevő tagokat és póttagokat.

A közgyűlés vidám hangulatban ért véget, amikor az ügyvezető elnök az adventi koszorúkészítés megszervezésére kérte a közösséget, ahová elsősorban a nőket –fiatalokat és szép korúakat egyaránt – várják, de a férfiakról sem feledkeznek meg, őket forralt bor, bográcsos készítésére invitálta. Ezenkívül a Kisjenőben először megszervezett kolbásztöltő versenyre is hívta a majláthfalvi közösséget, amit idén ismét megrendeznek, majd a beszélgetés még sokáig folytatódott.