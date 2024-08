„Pécskán nagyon sok érték található, amelyeket közösen kell megőriznünk”

Augusztus 18-án, vasárnap tartották meg Pécska Város Tanácsának ünnepi ülését a városháza dísztermében, ahol a nagyszámú résztvevőt Eugenia Pete Ponta köszöntötte, majd felkérte Miodgrag Stanoiov alpolgármestert, a PNL pécskai elnökét a napirend ismertetésére. Pécska Város Tanácsa Kiválósági Díjjal tüntette ki Mihail Stant, akinek a méltatására felkérte dr. Chifor Vasilét: „Mihail Stan mérnök 1953. január 8-án született Ialomiţa megyében, a szülőfalujában kezdte elemi iskoláit, a középiskolát Urcziceniben végezte, majd egyetemi tanulmányait 1975–1980 között a Temesvári Politechnika Egyetem Mezőgazdasági Mechanikai karán szerzett oklevelet. 1980–1991 között az Urziceniben működő cukorgyárban, majd 1995-ig az ottani kenyérgyárban tevékenykedett. 1980 megnősült, két gyermeknek az édesapja. 2004-től 2020-ig a Pécskai Polgármesteri Hivatal alkalmazottja volt. Az önkéntes tűzoltócsoport vezetője, jelenleg nyugdíjas.” A Pécska érdekében kifejtett huzamos munkájáért Antal Péter polgármester indítványára, Pécska Város Tanácsának a határozatával kapta Mihail Stan mérnök a Kiválósági Díjat. A kitüntetett meghatódva mondott köszönetet a kitüntetésért.

*

Ugyancsak Kiválósági Díjra javasolták Camelia Chifort, akinek a munkáját Eugenia Pete Ponta méltatta. Camelia Chifor Pécskán született 1962. június 7-én, elemi és általános iskoláit itt végezte, majd az aradi Ghiba Birta Líceumban érettségizett, utána a Kolozsvári Egyetem Anrei Şaguna karán irodalomtanár oklevelet szerzett, végül az Aradi Aurel Vlaicu Egyetemen doktorált. 1996–1998 között a Pécskai Gyermekek Klubjának a tanára, ahol népművészetet és alkalmazott nyelvtant tanított, majd a Pécskai Gheorghe Lazăr Elméleti Líceumnak a tanáraként tanít manapság is. Oktatói munkája mellett nagyon gazdag irodalmi tevékenységet is folytatott, több száz írása jelent meg különböző művelődési kiadványokban, több szépirodalmi kötete is megjelent, számos kitüntetést kapott, ezért rászolgált a Kiválósági Díjra.

*

Kiválósági Díjra jelölték Nadiş Liviu mérnököt, akinek a méltatásából kiderült: 1952. november 19-én a Bihar megyei Copăcel településen született. Elemi tanulmányait a szülőfalujában, a középiskolát Nagyváradon, az egyetemet Temesváron végezte el 1977-ben. Utána 1981-ig a Pécskai Állami Mezőgazdasági Vállalatnál dolgozott, amelynek 1987-ben a főmérnökévé nevezték ki, majd 1997–2007 között a Pécskai Zöldségtermesztési Állami Vállalat vezérigazgatója. 2015-ig a Szemlaki Állami Mezőgazdasági Vállalat elnöke, amikor is nyugdíjba vonult. A mezőgazdaság irányítása mellett Nadiş Liviu számos mezőgazdasági folyóiratban közölt írásokat. Az említett több évtizedes tevékenységéért jelölték a Kiválósági Díjra.

*

Verban Cezar Mihail 1984. július 9-én született Drobeta Turnu Severinen, a Temesvári Egyetemen zene- és színházművészetet tanult Teodor Nicoară mesternél. A Pécskai Gheorghe Lazăr elméleti Líceum kórusának a felkészítéséért és a város zenei életének a fellendítéséért Érdem Oklevelet vehetett át.

*

Kocsik Zoltán György 1982. január 24-én Pécskán született, tanulmányait a helybeli 2-es Számú Általános Iskolában kezdte, utána ft. Heinrich József plébánosnak az ajánlására felvételizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Gimnáziumba. Annak elvégzése után a Hittudományi Egyetemre ment, ahol négy év múlva pappá szentelték, jelenleg a Temesvári Gerhardínum Római Katolikus Gimnáziumnak az igazgatója – hangzott el dióhéjban Tóth Ibolya méltatásában. A kitüntetett előbb románul, majd magyarul is köszönetet mondott a magas rangú kitüntetésért, a szeretetért. Mindenért köszönetet mondott a családjának, a 2-es Számú Általános Iskolában oktató tanárainak és diákjainak, a Pécskai Római Katolikus Plébániának, az esperes atyának és a pécskai magyar közösségnek. Annak a tagjai sok szeretettel fogadják minden alkalommal. Zárszavaiban azt kívánta, hogy még sokáig élhessenek Pécskán barátságban a magyarok és a románok. „Pécskán nagyon sok érték található, amelyeket közösen kell megőriznünk és továbbadnunk a fiatal generációknak” – összegezhető a Pécskai Gyökerek Díjjal kitüntetett igazgatónak a mondanivalója.