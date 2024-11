Péró Tamás is a megye szolgálatába állt

A keddi városi tanácsalakítást követően Arad Megye Tanácsa is megalakult szerdán, így a megyével bezárólag minden település önkormányzata megalakult Arad megyében.

Az ünnepi eskütételi ülésen az érvényes mandátummal rendelkező tanácsosok mindegyike megjelent, vagyis 27-en, köztük Pétó Tamás RMDSZ-es tanácsos tett esküt a megye lakosainak szolgálatára. Öt tanácsosa jogi bonyodalmak és bürokráciai útvesztők miatt egy későbbi ülésen tehet esküt. Az említett öt személy között Zágoni Szabó András RMDSZ-es megyei tanácsos is egy későbbi ülésen tesz esküt. Az eskütételen Faragó Péter parlamenti képviselő, a Prefektusi Hivatal képviselői és az Aradi Ortodox Érsekség vezetői is részt vettek.

Az ünnepi alkalmon, amelyet Tóth Csaba prefektus vezetett, a prefektus köszönetet mondott azon tanácsosoknak, akik az elmúlt négy évben a megye javát szolgálták, majd felkérte a legidősebb és a két legfiatalabb jelenlévő tanácsost, hogy vezessék le az eskütételi ceremóniát. Ábécé sorrendben haladva Anghel Răzvan-Paul (USR), Artimon Dan-Cătălin (AUR), Bîlcea Ovidiu-Sergiu (PNL), Blaga Bogdan–Marius (PNL), Bozga Doru (PNL), Bulbuc Ionel (PNL), Cadar Răzvan-Olimpiu (PNL), Cătană Vasile-Valer (USR), Cioară Darius-Lucian (PSD), Crișan Andrea-Roxana (AUR), Crișan Corina-Anka (PNL), Crișan Denis-Cristian (AUR) tett esküt.Továbbá Dragoș Lucia (PSD), Galiș Florin (AUR), Lazea Amelia (PNL), Marinache George-Iulian (PNL), Moț Petru (PSD), Péró Tamás (RMDSZ), Popa Garofița (PNL), Remețan Florin (PMP), Săbău Gheorghe (PSD), Stan Simona-Lucia (PNL), Șimon Adrian Laurențiu (PNL), Tripa Florin-Dan (PSD), Ulici Ion (PNL), Vărșan Ciprian-Nicolae (AUR) és Velicu Gabriela-Stancuța (PSD) tett esküt.

A tanácsosokat követően a tanácselnök Iustin Cionca is letette esküjét, majd egy rövid beszédet tartott, üdvözölve az új tanácsosokat.

„Első alkalommal vannak tanácsosaink a Románok Egyesüléséért Szövetség pártból, akikkel szeretnék ugyanolyan jó együttműködést kialakítani, mint az eddigi tanácsosokkal. A megyei tanácsban öt párt képviselteti magát, a PNL, a PSD, az RMDSZ, az AUR és az ADU (az USR és a PMP szövetségével), ami egy heterogén karaktert kölcsönöz a tanácsnak. Biztos vagyok benne, hogy a projektek, amelyeken dolgozunk, és amelyeken a következő években dolgozunk majd homogenizálják a tanácsot. Szeretném megköszönni Arad megye prefektusának és alprefektusainak az elmúlt mandátumban tanúsított együttműködést, kívánom, hogy a választásokat követően a kormány Arad megyei képviselői hasonlóan korrektek és hatékonyak legyenek a helyi közigazgatással való együttműködés terén. Prefektus úr, önhöz fordulva szeretném őszinte elismerésemet kifejezni az ön által tanúsított professzionalizmusért, az elmúlt négy évben egy egyensúlyteremtő tényező volt, és támogatta az aradi projektek megvalósítását azzal a csapattal együtt, amelyet vezet, a két alprefektussal együtt. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondja a megyei tanács két alelnökének, Răzvan Cadarnak és Ionel Bulbucnak az együttműködésért. Köszönöm a részvételüket és partneri hozzájárulásukat, mert sikerült eredményeket felmutatniuk azokon a területeken, amelyeket vezettek. Kitartok a mellet, hogy noha különböző pártokból jöttünk, érdekeink azonosak, az aradiakat képviseljük, a szükségleteikért dolgozunk. A Megyei Tanács érdeme, nem csupán a megyei tanácselnök eredménye, hanem az önöké is, ahogy a felelősség is mindannyiunké. Itt nem csupán jogi felelősségről beszélek, hanem a morális felelősségről is az aradiakkal szemben. Az emberek azért szavaztak ránk, hogy dolgozzunk együtt értük, hogy korrekt eredményeket mutassunk fel, hogy ne gátoljuk a döntéshozatalt. Hogy megoldásokat találjunk. Ezért kérem, hogy egy működőképes csapatként dolgozzunk együtt, amely húz, ha szükséges, és a jó irányba tolja Arad megyét a következő négy évben. Azt kívánom, hogy a következő négy év a nagy megvalósítások éve legyen Arad megyében, hogy megőrizzük a jó kommunikációt és együttműködést a kereskedelmi szférával, civil szervezetekkel és egyházzal” – mondta a tanácselnök, majd az ünnepi ülést berekesztette.

A következő tanácsülésen Giurgiu Diana-Ioana (PNL), Zágoni Szabó András (RMDSZ), Andrea Simeon-Laurențiu Aurelian (PSD), Vîrtaci Lili-Cristina (PSD) és Serac Corina-Maria (PSD) teheti le tanácsosi esküjét.