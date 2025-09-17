Regatta a Bega-csatornán – szerb hajósok romániai látogatása

Az elmúlt hét végén 13 kishajó érkezett Szerbiából a Bega-csatornán, s éppen Temesvár központjában, a Püspök híd melletti kikötőben értek célba. A hajók legénységei Belgrádból, Újvidékről, Nagybecskerekről, Titelről és más szerbiai településekről jöttek, meglátogatták a várost, majd egy temesvári hétvége után hazatértek. A Bega Regatta immár harmadik éve hozza össze az embereket a román–szerb határ két oldaláról, helyreállítva a több évszázados kapcsolatokat.

A Bega Regatta fő szervezője, a Zsilipek a Begán (Ecluze pe Bega) Egyesület közösségi oldalán olvastuk: „A BEGA REGATTA harmadik kiadásának sikerét… munkával ünnepeljük. Egy kicsiny, de elszánt csapatot alkottunk, hogy megálmodjuk és megtervezzük a begai hajózás jövőjét Ótelek környékén, az első településen, amellyel a szerb hajósok találkoznak, amikor vízi úton belépnek Romániába, és amely egykor népszerű szabadidős kirándulási célpont volt a Bega-csatornán. Együttműködünk az óteleki községházával és Silvia Fechete polgármesterrel, hogy eltervezzük a szabadidős hajók kikötőhelyét.

Hisszük, hogy Ótelekben van turisztikai potenciál, és hogy ismét vonzó hellyé válhat a természet, a víz és az alternatív turizmus szerelmesei számára. Apró, de következetes lépésekkel visszahozhatjuk Óteleket a begai hajózás turisztikai térképére.”

Fotók: facebook.com