Rendőrök és csendőrök oszlatták a tömeget

Csütörtök délután a Blanduziei utca lakosai rendzavarás miatt riasztották a hatóságokat, miután két szomszédjuk a nyílt utcán vagyoni vitába keveredett. A két vitázót családtagjaik is támogatták, így egy adott ponton megközelítőleg 60 dühös személy veszekedett a nyílt utcán.

A tömeget a helyi rendőrség, a megyei rendőrség és a csendőrség több csapata oszlatta szét. A tömegoszlatást követően a helyi rendőrök 1000 lejes bírságot szabtak ki egy 45 éves és egy 23 éves személyre rendzavarás miatt.