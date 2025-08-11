Repülőgép-baleset két halottal

Augusztus 9-én, szombat délelőtt tragikus repülőgép-baleset történt az egykori Astra Rail vagongyár udvarában. Egy YR–5078 lajstromjelű, Zodiac típusú, ultrakönnyű repülőgép a világosi repülőtérről szállt fel, célja az aradi repülőtér kifutópályája volt. A fedélzeten a 47 éves bukaresti pilóta, Vlad Zgărdău, valamint a 18 éves aradi fiatal, Vlad Popescu tartózkodott, aki szenvedélyesen érdeklődött a repülés iránt, és ebben a szakmában szeretett volna karriert építeni.

A biztonsági kamerák felvételei szerint 11 óra 31 perc 40 másodperckor a gép váratlanul zuhanórepülésbe kezdett, majd a hangár falának ütközve a betonba csapódott. Az ütközést követően a gép azonnal lángba borult, és sűrű fekete füst szállt fel a magasba. A helyszínen tartózkodó biztonsági őrök és a gyár saját tűzoltóságának munkatársai értesítették a hatóságokat, majd eloltották a tüzet.

Mivel a gyár az amerikai tulajdonosok döntése nyomán június óta zárva volt, és a biztonságiakon kívül senki más nem tartózkodott a helyszínen, a baleset során a földön senki nem sérült meg.

Szemtanúk elmondták, hogy a repülőgép orral lefelé zuhant, és valószínűleg a pilóta a lehetőségekhez képest igyekezett elkerülni a környék sűrűn lakott részeit, és tudatosan az egykori gyár udvarát választotta a kényszerleszállás helyszínéül.

A tragédia kivizsgálása még tart, erre egy szakértői bizottság alakult, amely rendőrökből, ügyészekből és légiközlekedési szakemberekből áll.

Az áldozatok azonosítását nehezítette, hogy Vlad Popescunál édesapja telefonja volt, ezért a mentőegységek a sérültek életkora tekintetében téves adatokra jutottak. A két férfi a becsapódás pillanatában életét vesztette.

Vlad Zgărdău közel húszéves tapasztalattal rendelkezett mind kisgépek, mind utasszállító repülőgépek pilótájaként, míg Vlad Popescu élete még csak most kezdődött, de már komoly tervei voltak a repülés terén.

A két áldozat temetését a család augusztus 12-én, kedden tartja.

Az eset mély megrázkódtatást keltett a helyi közösségben, a hatóságok pedig minden körülményt vizsgálnak, hogy kiderítsék a tragédia pontos okát.

A tragédiában elhunyt két személy (Fotó: Facebook)