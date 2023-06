RMDSZ: Több mint százharmincezer hektár erdő visszaszolgáltatása elől hárítottuk el az akadályt

Megteremtettük a jogi keretet ahhoz, hogy a kommunizmus idején elkobzott erdőterületek visszakerülhessenek a jogos tulajdonosokhoz – erről szavazott szerdán döntőházként a képviselőház. Ezzel több mint 130 ezer hektár erdő visszaszolgáltatása elől hárul el az akadály.

Tánczos Barna, az RMDSZ Hargita megyei szenátora elmondta, hogy a törvénykezdeményezés számos általa kidolgozott módosítást tartalmaz, és egy olyan joghézagra ad megoldást, amely több éve ellehetetleníti ezeknek az erdős területeknek a visszaszolgáltatását: „Az elmúlt két és fél év munkájának egyik prioritása ért be ma a képviselőházban megszavazott törvény által. A jogalkotási folyamatban az elmúlt időszakban a környezetvédelmi tárca éléről, és az RMDSZ parlamenti csoportjának a hathatós munkájának az eredményeként tudjuk ma elkönyvelni ezt az előrelépést. Kimozdítottuk a holtpontról a sok éve tartó huzavonát, amely az erdők visszaszolgáltatására vonatkozott.”

Könczei Csaba, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője a végszavazást követően rámutatott arra, hogy eddig azért akadozott az erdős területek visszaszolgáltatása, mert egy alkotmánybírósági döntés értelmében nem lehetett áttenni az elkobzott erdős területeket az állami közvagyonból az állami magántulajdonba, hogy azokat vissza lehessen szolgáltatni: „Ma a képviselőházban megszavaztuk azt a törvényt, amely elhárít mindent akadályt ezeknek a területeknek a visszaszolgáltatása elől. Romániának szembe kell néznie a múltjával, és az állampolgároktól elkobzott javakat és államosított tulajdonokat vissza kell szolgáltatnia jogos tulajdonosainak.”

„Az elmúlt években az erdőterületek tulajdonjogi kérdése egy fontos és vitás téma volt. Az RMDSZ mindig is hangsúlyozta, hogy az erdők jogos tulajdonosainak jogait és érdekeit védeni kell. Az erdők visszaszolgáltatása nemcsak a tulajdonosok számára igazságos, hanem hozzájárul az erdők fenntartható kezeléséhez és védelméhez is. Az RMDSZ elkötelezett amellett, hogy törvényes és igazságos megoldásokat találjon az erdő tulajdonjogának rendezésére, figyelembe véve a történelmi és etnikai körülményeket. Az elmúlt időszakban is mindannyian aktívan dolgoztunk azon, hogy megfelelő jogszabályokat és intézkedéseket hozzunk az erdők visszaszolgáltatásáért és a tulajdonjog rendezéséért. Ezáltal biztosítani szeretnénk a méltányos és igazságos megoldásokat minden érintett számára” – mutatott rá Hajdu Gábor, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője, a jogi bizottság tagja.

A törvénytervezet az államelnöki kihirdetést követően lép érvénybe.