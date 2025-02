Sikeres gazdafórumot tartottak Simonyifalván

Február 18-án, kedden a simonyifalvi Vadászházban került sor arra a gazdafórumra, ahova a környékbeli gazdálkodókat várták. A fórumon előadást tartott a székesfehérvári Vulcan Agro cég képviseletében Vincze Ambrus, aki az általuk gyártott növényvédő szereket és öntözőberendezéseket mutatta be. A Vulcan Agro gyártotta és forgalmazta gépekkel kapcsolatban bővebb tájékoztató igényelhető a 0036/3075-0449-es telefonszámon, vagy az info@vulcanagro.hu villámposta címen.

A kiskunhalasi HABI Kft. képviselője, Klincsu Dániel az általuk előállított kisgépeket, a hozzájuk szükséges alkatrészeket, műhelyberendezéseket mutatta be. Ők a mezőgazdaságban szükséges minden géphez pótalkatrészeket is gyártanak, esetleg másoktól beszereznek. Ugyanakkor mindenfajta kaszagépet is javítanak, de tőlük újakat is lehet vásárolni. Termékeikkel kapcsolatban bővebb tájékoztató igényelhető a 0036/70-364-913-as telefonszámon, vagy a Klincsu.daniel@habi.hu honlapon.

Az APIA, valamint más intézmények által meghirdetett mezőgazdasági pályázatokat Nagy Zsolt falugazda, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az alelnöke ismertette. A pályázati lehetőségekről magyar nyelven a nagyváradi Tőtős Tibor is hasznos tanácsokkal tud szolgálni. Nagyobb pályázatok esetében, napelemes vagy más jellegű állattenyésztő parkok kialakításában 100 ezertől 1 millió euró értékig közreműködnek. A jelzettekkel kapcsolatban bővebb tájékoztató igényelhető Tőtős Tibortól a 0771-536-572-es telefonszámon vagy a totos.tibor@gmailcom villámposta címen.

A simonyifalvi fórumot is Kranowszky Nagy Andrea, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. irodavezetője és az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az együttműködése eredményeként, dr. Zágoni Szabó András AMMGE-elnök és Nagy Zsolt alelnök szervezte. Az elhangzott előadások után a fórum résztvevőit Pallagi Máté, a Simonyifalvát, Vadászt és Bélzerindet is adminisztráló Tőzmiske község polgármestere köszöntötte, majd mindenkit egy kiadós vacsorára hívott meg, ahol az eszmecserék tovább folytatódtak.