Sikeres nagyzerindi FolkFit program

Az augusztus 22-én és 23-án megszervezett Nagyzerindi FolkFit programon az elmúlt pénteken sportprogramot szerveztek, futballmérkőzések zajlottak, felavatták a sportpálya melletti fittparkot. Szombaton fellépett a kisperegi középső és nagy néptánccsoport, a gyoroki Pipacsok, a szentpáli Szélrózsák, az ágyai Cinegék és a Cigánytáncosok, a tótkomlósi néptáncegyüttes, valamint a Dobozi Ifjúsági Néptánccsoport. Az együttműködés jegyében, velük közösen indult a program. A versenyeket és a Fittpark átadását Simándi Sándor, Téglás Róbert, valamint Zsóri Andrea, Brinda Cristian és Gál Csilla koordinálta. Köszönet a polgármesteri hivatal tagjainak a háttérmunkáért, továbbá Seres Eszternek és Komlósi Riff Alexandrának. A helybeli néptáncosok a fellépésük után köszönetet mondtak Prentel Irénke néninek. Szombaton a folk részt tartották, vagyis a fellépések után a helybeli fúvószenekar és a nyugdíjasklub és az iskolások mutatták be tudásukat. A diákok közül a nagyobbak tornász-, a kisebbek táncos-zenés bemutatót tartottak, ugyancsak a diákok között egy háromtagú citeracsoport is beindult, akik a nyugdíjasklubbal összeköttetésben citerázni tanulnak. A népdalcsokorban ők is bemutatták a citeratudásukat.

A meghívottak között ott volt Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei elnöke, kormányfőtitkár-helyettes, Péró Tamás, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Arad Megye Tanácsának egyik alelnöke az ugyancsak alelnök társával, Sergiu Bâlceaval együtt. Az említett elöljárók Simándi Sándor polgármesterrel közösen köszöntötték a résztvevőket. Faragó Péter beszédében gratulált a színes programokhoz. Sergiu Bâlcea románul gratulált a szervezőknek, miközben örömének adott hangot, amiért Arad megyében ilyen magas színvonalú programokat szerveznek. Utána mulatós zenével szórakoztatták a közönséget, 22 órától a Beatrice Együttes koncertje következett, amelyen Nagy Feró brillírozott a jobbnál-jobb szórakoztató poénokkal. Méltó lezárása volt a kétnapos programnak. A magyarországi Doboz községgel közösen megpályázott FolkFit projektnek volt egy dobozi, továbbá egy nagyzerindi része – tájékoztatta a Nyugati Jelent Ozsvár Erzsébet tanár, községi tanácsos.