Simonyifalván is RMDSZ-elnököt választottak

Tisztújító közgyűlés zajlott Simonyifalván, amely során az RMDSZ helyi szervezete Bartucz Anikót elnöknek, Német Attilát és Molnár Imrét pedig alelnököknek választották.

A közgyűlés első fele egy rövid beszámolóval indult, amely során Haász Tibor polgármester a helyi megvalósításokról és azokról a beruházásokról beszélt, amelyek a jövőben fognak létre jönni.

„Úgy tíz nappal ezelőtt a miniszterrel aláírtuk a DC 124-es útra vonatkozó szerződést, ez az az út, ami összeköti Simonyifalvát Seprőssel. Most el kell indítanunk a közbeszerzést. A kulturális életről Simonyiban van miről beszélni, el kell mondanunk, hogy a falunapokat megszervezték a fiatalok, a tanácsosok, köszönjük nekik. Megszerveztük a nyugdíjasok találkozóját, amely – én úgy érzem – nagyon sikeres volt. Voltak idegenbe szakadt nyugdíjasaink, akik haza tértek és jól érezték magukat, úgyhogy ezekre oda kell figyelnünk, és ismét meg kell szerveznünk. A futballcsapatot nem hagyjuk, most nagyon jól teljesítenek. Az oktatásról annyit, hogy Simonyi falván működik az 1–8. osztályosok oktatása, ezt mindenképp meg kell őriznünk. Jönnek román gyerekek is az iskolába, ami jó dolog. A kormány új korlátozásokat vezetett be a közpénzek elköltésére, a legnagyobb gondunk, hogy ott van Tőzmiskén az óvoda, amit nem tudunk befejezni, mert most már volna rá pénz, de nem tudunk szerződést kötni. A vízvezetékek 12 éve ülnek a földben és nem sikerül megvalósítani, nincs cég, amely elvállalná, hogy megcsinálja. Próbáltam Iustin Cionca megyei tanácselnökkel beszélni róla, de majd meglátjuk, mit mond” – mondta a polgármester.

A rövid beszámolót követően Faragó Péter parlamenti képviselő a közelgő választásokról beszélt:

„Úgy, ahogy most minden Arad kerületi RMDSZ-szervezetben tisztújítás zajlik, november 25-én a megyei szervezetben is tisztújítás zajlik, s azután fogunk rátérni a jövő évre. Már jó ideje a csapból is az folyik, hogy 2024 milyen nehéz választási év lesz, mert júniustól decemberig EP, majd önkormányzati, parlamenti és államelnök-választás lesz, ezek minden egyes velejárójával, bürokráciájával, aláírásgyűjtéssel, listák írásával és előválasztásokkal együtt. Június 9-én Európai Parlamenti választások lesznek, ami a mi szempontunkból a legnehezebb választás, mert nagyon nehéz mozgósítani, főleg egy olyan helyzetben, amelyben sokan Európa ellenes hangokat ütnek meg. Azt mondani, hogy az Európai Unió rossz, szerintem elhamarkodott. Nem hiszem, hogy jobb világ lenne, és jobb sorsa lenne a romániai magyarságnak, ha nem lennénk az Unió tagjai. Nekünk arról kell meggyőzni az embereket, hogy azzal, ha nem megyünk el, azzal nekünk jobb biztos nem lesz, fontos, hogy mi is ott legyünk az Európai Parlamentben. Az önkormányzati és a parlamenti választások szintén nagyon fontosak számunkra. Annak ellenére, hogy a népszámlálás már megmutatta, kevesen vagyunk, ennek a magyar közösségnek képesnek kell lennie összefogni, és megmutatni azt, hogy egy közösséget alkotunk” – mondta Faragó Péter, majd az államelnök-választásra és a többi párt várható önkormányzati és parlamenti képviseletére is kitért.

A közgyűlést követően kijelölték azokat is akik, részt vesznek majd a megyei küldöttgyűlésen, illetve kijelölték a póttagokat is, akik beugorhatnak egy-egy hiányzó tag helyére. Az összegyűlt kis csoport még sokáig beszélgetett a helyi közügyekről és a választásokról.