Számos fontos kérdés terítéken

Március 13-án, szerdán, az RMDSZ Majláthfalvi Szervezetének a székházában megtartott közgyűlésen Faragó Péter megyei elnök, parlamenti képviselő társaságában Péró Tamás ügyvezető elnök üdvözölte a húsznál több résztvevőt. Andresz József majláthfalvi elnök ismertette a napirendet, melynek során a két községi tanácsos beszámolt az elmúlt év tevékenységéről, eredményeiről. Utána rangsorolták a helybeli tanácsosjelölteket, 19 személyt, mert Vinga község tanácsának is ekkoraa létszáma. Andresz kérte, hogy minél több fiatal jelöltesse magát tanácsosi tisztségre, mert a település lakossága eléggé megöregedett – megemlítette a jelen lévő Szécsi Ferencet, aki maholnap 81 éves lesz.

Andresz József Vingáról megszerezte a legutóbbi önkormányzati választások kimutatásait, miszerint akkor 460 magyar szavazott, noha mintegy 820 személy volt feltüntetve a szavazólistán. Minimális elvárás lenne legkevesebb két magyar képviselőt bejuttatni a községi tanácsba, ezért felkért mindenkit, akinek ideiglenes lakhelye (flotant) van Majláthfalván, cserélje azt véglegesre, ezt 60 nappal a választás előtt szükséges megtenni. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy bármilyen választási névsoron, csakis a 23. életévüket betöltött személyek szerepelhetnek.

A megyei ügyvezető elnök, Péró Tamás kifejtette: sok találgatás után már világossá vált, hogy június 9-én kerül sor a helyhatósági választásokra is és persze az európai parlamentire is. Hogy indulhassunk a választásokon, minden alkalommal támogatói aláírásokra van szükségünk. Ez kiváló alkalom megszólítani az embereket, de arra is, hogy lássuk, kikre számíthatunk Majláthfalván. „Ha a 460 múltkori szavazó közül 400-at megkeresünk, elkérjük az aláírásukat, és elbeszélgetünk velük, reális képet kaphatunk azokról, akik valóban velünk tartanak. Legfontosabb, hogy meggyőzzük az embereket, ne induljanak más pártok listáin, hanem támogassák az RMDSZ-t, ahogyan eddig is tették. Bizonyára kerülnek majd olyanok is, akik meg akarják osztani a majláthfalvi magyar közösséget, olyanok is, akik más pártok listáin óhajtanak indulni, akkor is, ha nem bejutó helyen szerepelnek, de megosztják a magyarságot. Nagyon reméljük, hogy a helybeli vezetőknek sikerül magunk mellé állítan a jelzett személyeket is. Az elkövetkező napokban 5 ívet kell aláírniuk: egyiken a tanácsosi listánkat, a polgármesterjelöltünket (ha itt indítanak), a megyei tanácsosi listánkat, a megyei tanácselnöki listát, továbbá az EP-listát. Ami a megyei tanácselnöki listát illetve, arra magam jelentkezem pusztán azért, hogy a megyében élő több mint 20 ezer magyarnak el tudjam mondani, miért kell szavazniuk. A jelzett tisztség elnyerésére nagyjából annyi esély van, mintha Vinga községben polgármestert választanánk. Ha viszont megyei tanácselnök-jelöltet állítunk, egységes, erős magyar közösség képét mutatjuk. Az esélytelenek nyugalmával tehetjük, de teljes erővel dolgozunk, hogy minél több szavazatot gyűjtsünk minden településen. Végül, de nem utolsó sorban, az EP választási listát bárki aláírhatja, bármilyen hazai lakcímmel rendelkezik. Nekünk azonban egységesen kell indulnunk, hogy növeljük az esélyeinket. Végszóban csak arra kérem önöket, hogy szólítsuk meg az ismerőseinket, a szomszédjainkat, a családtagjainkat, és vegyünk részt a választásokon minden alkalommal. Kiemelten a helyhatósági választásokon, mert helyben mindenki a maga jövőjéről is dönt, ha a megbízható, ismert jelöltekre szavaz, akik a helybeli, illetve a megyei tanácsban vagy ősszel a parlamenti választásokon fogják képviselni az érdekeiket. Mindnyájukat arra kérem: segítsenek nekünk a jelzett munkában” – zárta beszédét Péró Tamás.

A községi tanácsosok beszámolói

A továbbiakban a községi tanácsosok számoltak be a vingai önkormányzatban végzett munkájukról. Molnár András kifejtette: aki úgy érzi, hogy egy kis magyar vér csordogál az ereiben, az feltétlenül vegyen részt a szavazáson. Vingán a liberális többség mellett az RMDSZ-esek is próbáltak támogatásokat szerezni a magyarságnak. Vingán az utcákat aszfaltozták, a parkokat rendbe tették, mintegy 25 kilométernyi szennyvíz-lefolyót építettek, a gyermekek parkját felújították, a piacnál műfüves sportpálya épült öltözőkkel, 3 kilométernyi kerékpárút épül. Nagy dolog volt az ingyenes telekkönyvezés megoldása, ami a majláthfalviakat is érintette. Ezzel párhuzamosan, sportcsarnok, bölcsőde is épül, Majláthfalván felújították a sportpálya öltözőjét, a helybeli tűzoltóság felszerelését, a központját is felújították, megindult a helybeli művelődési ház felújítása, a központi fűtés beszerelése is megtörtént. Mindez azt jelenti, hogy a majláthfalvi tanácsosok sem tétlenkedtek.

Bányai Mónika iskolaigazgató, községi tanácsos előrebocsátotta: amikor megpróbálta összeszedni a gondolatait, rájött, hogy Majláthfalván három dolog történt: a tűzoltóállomás, a sportpálya öltözője, illetve a kultúrotthon belső felújítása. Ezenkívül nagy segítség volt az ingyenes telekkönyvezés, ami az Országos Fejlesztési Alap támogatásával történt. Folyamatban az iskola új bútorzatának és felszerelésének a megérkezése, illetve EU-támogatással épül a kerékpárút, amely a falut összeköti a községközponttal. Bányai Mónika számára a Majláthfalvi Általános Iskola korszerűsítése, önálló intézményként való megtartása volt a prioritás. Ha tagozattá válna, bármikor meg lehetne szüntetni. Meggyőződése: ha nincs magyar iskola, a magyar közösség is ki van téve a megszűnés veszélyének. Szerinte, a helybeli iskola jó felszereltséggel, megfelelő tanári karral rendelkezik, a diákjai a különböző versenyekről nem térnek haza üres kézzel. Az aradi és a temesvári középiskolák versengenek a majláthfalvi gyermekekért. A jelzett líceumokból pozitív visszajelzések érkeznek, dicsérik az innen kikerült diákokat. E tény nemcsak azoknak fontos, akiknek a gyermekei itt tanulnak, hanem az egész közösségnek. Ha az iskola és az egyház jól együttműködik, akkor egészséges generációk nőnek itt fel. Akiknek nem jár iskolába a gyermekük, nem tudják, mennyi támogatást kapnak. Az Iskola Alaptól évente 100 ezer forint az iskolai támogatás, minden előkésztős diák egy-egy teljesen felszerelt iskolatáskát kap, a nagycsoportos óvodások szép, színvonalas mesekönyvet kapnak. Ezt mind az RMDSZ, illetve a Rákóczi Szövetség jóvoltából történik. Mindenfajta pályázati lehetőség megszerzésében támogatják a szülőket. Bányai Mónika feladatának tartja a kulturális események megszervezését, amelyeken azonban kevés érdeklődő jelenik meg, ami fájdalmas. Szerencsére, van egy maroknyi ember, akiket érdekel a falu sorsa, ezért az utóbbi években több napos programokat szerveznek. Például a Majláthfalvi Napok programjai minden korosztályhoz szólnak, és egy lelkes csoport az utóbbi években rendszeresen megszervezte. Más programoknak is helyet biztosítottak a kultúrotthonban, a tornateremben és az RMDSZ-székházban. Sajnálja ugyanakkor, hogy a faluban elterjedt, miszerint az RMDSZ székház a nyugdíjasoké. Ők valóban használják, de bárkit szívesen látnak itt társasjáték, születésnap vagy bármilyen programra, hiszen ez egy közösségi terem, amit bárki, a fiatalok is használhatnak. Példának okáért az RMDSZ vásárolt számukra egy pingpongasztalt és egy célba dobó táblát, amit csak a fiatalok használnak. Mindenkinek és mindennek megpróbálnak helyet biztosítani. Ha azonban Vingán nem lesznek majláthfalvi községi tanácsosok, akkor a kultúrotthon bérleti díja egy rendezvényre akár 1500 lej is lehet. Az is nagy segítség volt, hogy az elmúlt években a polgármesteri hivatalban dolgozott Andresz József polgármesteri tanácsos, aki mindenben a majláthfalviak rendelkezésére állt. Nem egyszer megtörtént, hogy telefonon kért tőle segítséget egy-egy falubeli. Sok majláthfalvinak ez természetes dolognak tűnhet, de ha nem mennek el szavazni, és megszűnik a vingai állása, akkor fogják igazán érezni a hiányát. Nem állítja, hogy mindent megoldottak, de aminek lehetett, kijárták a megoldását. Maga emelt fővel, büszkén „teszi le a lantot”, de ha a jelenlévők úgy érzik, hogy támogatják, megköszöni a bizalmukat.

Hatmillió lej földgázra

Bányai Mónika beszámolójához Andresz József hozzáfűzte: az elmúlt ciklusban a majláthfalviaknak megígérték a földgáz bevezetését, ami folyamatban van, erre miniszteri rendelettel kiutaltak a községnek 6 millió lejt.

Ezzel kapcsolatban Faragó Péter elmondta: a földgáz bevezetése rettenetesen költséges, állami támogatás nélkül egyetlen község sem tudná megvalósítani. Arad megye ráadásul az országos gázvezeték-hálózatnak a végén található, ezért fokozottan bonyolult.

(folytatjuk)