Száz tonna fémhulladékot találtak a rendőrök

Augusztus 18-án a fegyverekkel, robbanóanyagokkal és veszélyes anyagokkal foglalkozó rendőrségi szolgálat ellenőrzést végzett egy tótváradi kereskedelmi egységnél. Az ellenőrök megközelítőleg 100 000 kg fém és elektronikai hulladékot, használt gumiabroncsokat és veszélyessé vált kémiai anyagokat találtak, amelyeket közvetlenül a talajon tárolták, figyelmen kívül hagyva a szükséges környezetvédelmi óvintézkedéseket.

A hatóságok a teljes hulladékmennyiséget lefoglalták, és környezetszennyezés, valamint a szemét eltakarításának elmulasztása miatt indítottak eljárást.