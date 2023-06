Szépsége, nyugtató hatása sokakat vonzott a Szedd magad akcióra

Majláthfalván június 25–27. között hetedik alkalommal szervezték meg a Levendulafesztivált, amelynek a részleteiről Konti Andreát és férjét, Zsoltot kérdeztük. Andreaelmondta, a levendulának jót tett az idei sok csapadék, de a valódi eredményekről csak aratás után tudnak véleményt mondani. Az aratáshoz 10-15 napon belül hozzáfognak. Miután megtörtént, a levendulát desztillálják olaj esszenciának, illetve virágméznek, egy részéből viszont csokrokat, illatpárnákat készítenek. A Szedd magad akciót azért hirdették meg, hogy az emberek, a fogyasztók testközelből ismerkedhessenek meg a levendulával. Ez sikerült is, hiszen szombaton még Koreából is érkeztek látogatók. Éppen ezért választottak neki egy nemzetközi nevet, ugyanis a PickU nemzetközileg is elterjedt. A majláthfalvi, két parcellában termesztett levendulakultúra összesen 1 hektár területű. A Konti házaspár célja, hogy az embereknek egy olyan életérzést adjanak át, amely nyugalmat, feltöltődési lehetőséget biztosít. Ezért van a helyszínen egy mezoterapeuta is, ez összképet tud adni az embereknek, hogy milyeneknek kellene lenniük a hétköznapoknak, amikor jól tudják érezni magukat.

Megszépítheti-e az emberek életét a levendula? – kérdésünkre szintén Andrea válaszolt: „A lelket egy pillanatra bizonyára igen, mert azért lát itt ilyen sok embert. A tény, hogy sokan visszatérnek, azt jelenti: valamilyen szinten sikerült átadni mindazt, amit át kívántunk adni. A látogatók megkapták az üzenetet. Lényeg, ha az ember nyugodt, könnyebben túlteszi magát az életben útjába kerülő akadályokon, mert a levendulának nyugtató hatása van.”

A Konti házaspár a Levendulafesztiválba bevonta a helybeli vállalkozókat is, sokan kínálták portékáikat, beleértve az élelmiszereket, az üdítőket is, sőt olyan is került, aki bográcsos pörköltet főzött a látogatóknak. Hogy mennyire színes program zajlott, bizonyítja, hogy egyik standon festményeket is kiállítottak.

Mindent egybevetve, a majláthfalvi levendulafesztivál nem csupán a termesztők és feldolgozók, hanem az egész falunak és környékének az ünnepe, hiszen út közben olyan sok idegen autóval találkoztunk, mint falunapkor vagy más közösségi ünnepek alkalmával szokás.