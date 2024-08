A szabadtéri színpadon az elöljárók, Faragó Péter parlamenti képviselő, Sorin Negrei vingai polgármester, valamint Andresz József polgármesteri tanácsos, RMDSZ helybeli elnök köszöntőjét követően kezdődött a színes népzenei és néptánc program. Azt a majláthfalvi iskolások felcsíki tánca nyitotta meg, amit Hriskó Hanna és Szőke Patrik tanított be. Utánuk a temesvári Bokréta, Szabó Ferenc betanításával, citerakísérettel énekeltek. Ezt követően a műsorvezetők a vingai Bălgărce, bolgár néptánccsoportról elmondták: az elmúlt években a hazai fellépések mellett Európa számos országában, sőt Amerikában is bemutatták táncaikat. A 12 tagú kicsinyek csapata a gyors ritmusú balkáni táncok közben lelkesen énekeltek is. Utánuk a Bălgărce nagycsapat következett: a fiúk fehér blúzban, fekete nadrágban ropták gyors ritmusú táncaikat.

A nap meglepetés-vendégei következtek: Hindri Ákos, Hindri Vivien és Hindri Eszter népdalcsokorral örvendeztették meg a közönséget. Tekintve, hogy ez az első közös fellépésük, a műsorvezető tapsot kért számukra.

Utánuk a temesvári Bokréta néptánccsoportot kérték a színpadra, ahol Szabó Ferenc művészeti vezető irányításával délalföldi táncokat mutattak be. Az öt pár fekete csizmába, fekete nadrágba, és fehér ingbe öltözött 3 fiúja mellett hasonló fekete szoknyába és fehér blúzba öltözött 7 leány is ropta a táncot.

A műsor második felében a békéscsabai Tabán Táncegyüttes parádés műsorában gyönyörködhetett a közönség, amely szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a bemutatott bedeszentiványi, rábaközi, méhkeréki, délalföldi és nadabi táncokat. Művészeti vezetőjük Farkas Tamás, együttes-szervező Mikes Júlia és László Richárd. A nyolc pár háromnegyed órás műsorát zene nélkül kezdte, ritmusra tapsoltak és táncoltak nagy fegyelemmel. Utána őt párra fogyatkozva folytatták, majd egyetlen fiú járta gyors ritmusú szólótáncát. Műsorukban négy, majd hat pár táncolt, utánuk egyetlen fiúnak a szólótánca következett. Ezt követően újra öt párra bővülve a fiúk legényest táncoltak, miközben a lányok jobbra-balra billegtek. Újra páros tánc következett, olyan gyors ritmusban, hogy egyik lányról lecsúszott a fehér szoknya, amiből egyszerűen kilépett, elrúgta magától és alsó szoknyában járta a táncot, fergeteges taps közepette. Előadásuk során 9 párra bővültek, a fiúk újra legényest táncoltak, amihez a lányok csujogattak. Egész előadásuk során mosolyogva, könnyedén táncoltak, amit tanítani kellene. A programban 20 órától Jenny-koncert, 21 órától szabadtéri bál következett, ahol a Szinkron zenekar húzta a talpalávalót, 23 órától tűzijáték zárta a napot. Ugyancsak a programhoz tartozik, hogy a majláthfalvi sportcsarnokban, az utóbbi években kialakult szokáshoz igazodva, minden vendég számára, vagyis 80 embernek svédasztalos vacsorát biztosítottak, öregbítve a majláthfalvi példamutató vendéglátás hírnevét.

Utcák kupája

Augusztus 18-án, vasárnap 9 órától a helybeli futballpályán ezúttal is megszervezték Utcák kupája címmel a hagyományos futballbajnokságot. Azt ezúttal a Nagyutca csapata nyert meg. Közben a helyszínen megfőtt a bográcsos pörkölt is, amit az utcák csapatainak a tagjai közösen fogyasztottak el, barátságos beszélgetés, sörözés közepette.

A Majláthfalvi Napok idei programjának a sikeréért köszönet jár a szervezőknek, a segítőknek, a támogatóknak egyaránt.