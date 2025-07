Színes program, szíves vendéglátás

A XVII. Nagyiratosi Falunapon – július 5-én tartották – a kultúrotthon udvarán felállított szabadtéri színpadról Papp Attila polgármester köszöntötte románul és magyarul a rekkenő hőségben összegyűlt közönséget, megköszönve mindenki hozzájárulását a község településeinek a fejlődéséhez, a lakosság életszínvonalának a növekedéséhez.

Joarja Ancuţa iskolaigazgató és Adelina Avrămuţ nevelőnő köszöntői után a két műsorvezető hölgy ismertette a programot. Az iskola román tagozatának az előadását a magyar nyelvű óvoda és elemi iskola diákjainak a bemutatója követte, utóbbiak Gyurkócza Tünde óvónő és Molnár Anna tanítónő szervezésében magyar táncot mutattak be nagy sikerrel. A helybeli román nyelvű általános iskola diákjai osztályonként mutatták be táncaikat a közönség vastapsa közepette. Programjukat egy bánsági román tánccal kezdték, amelyben sokan felléptek, majd moderntánc, utána cigány tánc, moldvai, továbbá bánsági román néptánc következett. A helybeli iskola gyermekkórusának az énekei után a kisiratosi Aprógyöngyök tánccsoport a műsorvezető, Juhász Alexandra szerint, valóban tényleges gyöngyei a hagyományőrzésnek, mert továbbviszik a magyar néptánc örökségét. Az Aprógyöngyök énekelve, mondókákkal vegyes körtánccal kezdték programjukat. Utánuk román népdalokat énekelt Anuţa Vlad és Anamaria Domşa. Előadásuk után Papp Attila polgármester virággal kedveskedett az énekesnőknek, majd cukorkával jutalmazta a gyermekeket. Ezt követően a pécskai Păstrătorii Tradiţiei néptánccsoport 4 párjának a fellépésével, egy fiú énekével román néptánc következett, majd a pécskai fiúk legényest táncoltak, miközben kurjongattak, s a tánc ritmusára verték a csizmájuk szárát. A táncbemutatójuk után egy gyermek román népdalokat énekelt, majd a párok újra táncoltak.

A Tabán színvonalas táncbemutatója

A műsorvezetők a békéscsabai Tabán Néptáncegyüttesről elmondták: feladatának tekinti a Kárpát-medence magyar néptánca gazdag, színes világának a bemutatását. Fontosnak tartja a magyar szokások, hagyományok színpadra állításával megismertetni a közönséget. Művészeti vezetőjük Farkas Tamás és Ágnes, együttesvezetők Mikesi Rózsa és László Richárd. A négy párból álló együttes fiúi fekete nadrágban és hasonló csizmában, fehér ingben és fekete lajbiban, valamint kalapban táncoltak. Közben hat párra kibővülve, a lányok magyar népviseleti ruhában és kötényben, a zene dallamára énekelve indították műsorukat. A következő táncot a fiúk ritmusos csizmaveréssel indították, egy közülük szólótáncot mutatott be magas színvonalon. Egy másik táncukat egy fiú kesergő énekével indították, amihez négy fiú és három leány csatlakozott. Utána hat fiú és négy leány ropta a lendületes táncot. Előadásukban precízen kidolgozott koreográfiákra, magas színvonalú, lendületes táncokkal rukkoltak elő, kiérdemelve a vastapsot.

Helybeli és kisiratosi diákok előadása

A Tabán fellépése utáni szünetben a Nagyiratosi Általános Iskola diákjainak az előadása következett, amely előtt a műsorvezető köszönetet mondott a községi adminisztrációnak a támogatásért. A program a legkisebbek, az óvodások műsorával indult, amit az óvónők tanítottak be, majd a magyar elemi iskolások Gyurkócza Tünde és Molnár Anna tanítónők vezetésével magyar táncot mutattak be nagy sikerrel. Utánuk a román nyelvű elemi iskolások mutatták be bánsági román táncaikat a tanítónők, Baniciu Ramona, Niţu Elena, Manea Adriana és Mihăieşi Bianca betanításával. Ezt követően moderntáncot adtak elő szép mintás ingben, fekete nadrágban, majd cigány tánc következett. Utánuk az iskolakórus énekei, majd moldvai táncok következtek. A kisiratosi Aprógyöngyök magyar néptánccsoport előadásában a magyar néptánc örökséget viszik tovább – hangzott el Juhász Alexandra műsorvezető felkonferálásában. Az aprógyöngyök énekelve körtánccal kezdték, majd mondókákkal kígyózva táncoltak, de páros táncot is jártak. Ezt követően a helybeli Anuţa Vlad és Anamaria Domşa román népdalokat énekelt. A pécskai Păstrătorii Tradiţiei néptánccsoport tagjai és énekese a román néphagyományokat mutatta be sikerrel. Utána a fiúk legényes táncot jártak, közben csujjogattak, és a csizmáikat csapdosták a zene ritmusára, majd egy fiú román népdalokat énekelt. Újra a békéscsabai Tabán Táncegyüttes lépett színpadra Farkas Tamás és felesége, Ágnes vezetésével. A zene dallamára énekkel kezdték, majd a hatra bővült fiúcsapat legényest táncolt. Utána újra négy párra módosult a csapat, egy fiú visszatért a szólótáncra. Ezt követően a Tabán tagjai zene nélkül, tapssal kivert ritmusra táncolva, színvonalas műsorral ajándékozták meg a közönséget. Következett egy fiú kesergőt énekelve, illetve négy fiú és három lány énekelve lejtette a táncot. Szépen kidolgozott koreográfiára, kiváló táncbemutatóval örvendeztették meg a közönséget.

Közös estebéd, köszönet

Az előadás után a hűvös kultúrotthonban estebéden látták vendégül a programban fellépetteket, valamint a meghívott elöljárókat. A Nagyiratosi Falunap programját megtisztelte jelenlétével Iustin Cionca, Arad Megye Tanácsának az elnöke is. 20.15 órától Gabriel Stoica énekelt Răzvan Cristea együttesének a kíséretével, 21.30 órától a magyarországi Kiscipő együttes koncertjén elhangzottak a Republik együttes dalai. 23 órától tűzijáték, majd DJ Duka közreműködésével késő éjszakáig szabadtéri diszkón szórakozott a közönség. A XVII. Nagyiratosi Falunap sikeréért köszönet jár a szervezőknek, a programban közreműködőknek és a támogatóknak egyaránt.