Színes programok fiataloknak és időseknek

Augusztus 8–10. között, péntektől vasárnapig tartott a Simonyifalvi Napok programsorozata, amely a helybeli Simonyi Imre-művelődési házban pénteken 19 órától megtartott nyugdíjastalálkozóval indult, ugyancsak 19 órától a Meteor együttes szabadtéri bálon szórakoztatta a közönséget. Ami a nyugdíjastalálkozót illeti, ott 154 helybeli vagy a faluból elszármazott nyugdíjas szórakozott a temesvári Aszinkron zenekar jóvoltából. A szünetben Pallagi Máté polgármester, a községi tanácsosok egy részének a társaságában, egy tortával köszöntötte a rangidős 94 éves Kádár Sándort. Az esemény egyben az alakuló helybeli nyugdíjasklubnak az első programja is volt, ők ugyanis átvették a nyugdíjas találkozóknak a további megszervezését. A nyugdíjasok éjfélig remekül szórakoztak. Ezzel párhuzamosan a fiataloknak éjfélig szabadtéri diszkót szerveztek, ahol DJ Kovács Tamás szórakoztatta a nagyszámú mulatót.

Örömet szerezni a lakosságnak és a vendégeknek

Augusztus 9-én, szombaton felkérték a község polgármesterét, Pallagi Mátét, valamint Faragó Péter RMDSZ megyei elnököt, kormányfőtitkár-helyettest, ünnepi gondolataiknak az ismertetésére. Pallagi Máté polgármester köszöntőjét követően üdvözölte a mellette lévő megyei elnököt, akinek gratulált az új tisztségéhez. Annak a reményének adott hangot, hogy továbbra is támogatni fogja a község magyarságát, ugyanis köztudott: a község települései az ő segítsége nélkül nem tudtak volna fejlődni. Az eddigi támogatásért, valamint a jövőbeli segítségért is köszönetet mondott neki. Zárszavaiban mindenkinek jó szórakozást kívánt.

*

Faragó Péter köszönetet mondott a polgármester méltatásáért, majd nagy szeretettel köszöntött minden résztvevőt, megköszönte a meghívást, a meleg fogadtatást. Augusztusban mindig hőség közepette szervezik a Simonyifalvi Napokat, de reménykedett, hogy a meleg ellenére is emlékezetes együttlétnek örvendhetnek. Megköszönte a polgármesternek, az önkormányzatnak, az RMDSZ-es tanácsosoknak a meghívást, hiszen ők képviselik a szervezésnek a magját, hetek-hónapok munkája előz meg egy ilyen összetett programot. Azzal a szándékkal teszik, hogy a lakosságnak, a környékbeli vendégeknek örömet szerezzenek. Ebben komoly szerep hárul a helybeli iskola és óvoda pedagógusaira, akik a gyermekeknek a szerepeit betanították. Erre mindannyian büszkék lehetünk, hiszen a gyermekeink viszik tovább azokat a magyar hagyományokat, amelyek nagyon fontosok a közösségünk számára. Minden résztvevőnek további jó szórakozást kívánt.

A legkisebbek nyitották a programot

A műsorvezető miután megköszönte az üdvözlőbeszédeket, ismertette a támogatókat: az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, Tőzmiske község önkormányzata, a Megyei Kulturális Központe. A továbbiakban ismertette a programot, amit az óvodások és az iskolások műsora indít. Elsőként a legkisebbek, az óvodások mutatták be hawai táncukat. A színes ruhácskákba öltözött kéttucatnyi óvodás leányka fejükön koszorúkkal ropták a táncot, vastaps közepette. Utánuk az előkészítő osztályosok következtek, akik piros blúzban, fekete nadrágban táncoltak. Őket a II., III., valamint a IV. osztályosok követték rockendroll tánccal. A 18 gyermek közül a lányok fehér blúzban, ugyanolyan szoknyában, piros-pettyes köténykében, a fiúk fehér ingben és kék nadrágban ropták a táncot nagy taps közepette. Utánuk az V. osztályosok léptek színpadra, majd a VI. osztályosok négytagú csapata mutatta be tánctudását. Az iskolások programját 3 leánynak a tánca zárta.

A szabadtéri színpad közelében számos sörsátor kínálta a helyben sült-főtt készítményeit és mindenfajta sört és üdítőt.

*

A helybeli óvodások és iskolások programja után kezdődött a néptáncfesztivál, ahol elsőként a szerbiai Sibavirág énekegyüttes lépett fel, amelynek 9 tagja népdalcsokorral kedveskedett. Az ágyai Kistőzike néptánccsoport moldvai táncokat adott elő vastaps közepette, Erdős Márta vezetésével, Zámbori Renáta koreográfiájára. A hat pár leányai fehér-fodros ruhában, a hajukban piros szalaggal táncoltak. Az újkígyósi Kaliba néptánccsoport kalocsai és szilágysági táncokat adott elő, a három párban csupán két fiú táncolt. Utánuk a derecskei Szivárvány néptánccsoport lépett színpadra, előadásukra az önkormányzat több tagja, sőt a polgármester is elkísérte őket. A fiúk sarkantyús csizmában léptek fel, pattogó, aprólékosan kidolgozott táncuk kiérdemelte a vastapsot. Három leányka felcsíki népdalokat adott elő, majd dunántúli ugrós táncot, szépen kidolgozott programmal rukkoltak elő. Kilenc leány és három fiú énekelt, táncolt. A lányok körbetáncolták a kendőt viselőt, majd a fiú elé vitték, táncuk nászjáték lehet, mert a jelzett leány a fiúval páros táncot járt. A derecskeiek szépen kidolgozott, tetszetős programot mutattak be. Utánuk az ágyai Kistőzike néptánccsoport 6 párja lépett fel. Körtánccal indítottak, majd pattogós ritmusú, mutatós programmal mutatkoztak be, rászolgálva a vastapsra. 18 órától Méreg Eduárd, majd 21.30 órától a Pesty Party Schowband koncertjén mulathatott a közönség, végül szabadtéri diszkó zárta a napot.

Ökumenikus istentisztelet, koszorúzás, kiállítás

Vasárnap a helybeli római katolikus templomban 11 órától ökumenikus istentiszteletet tartottak, utána átvonultak a Simonyiak Házához, amelyet megkoszorúztak, utána átvonultak a kultúrotthonba, ahol részt vettek Brittich Erzsébet képzőművész festmény- és grafikakiállításának a megnyitóján. Ezúttal csendéletekkel jelentkezett, de megtalálható a régi, Gyula és Simojnyifalva között működött kisvasút-megállónak emléket állító rész is: hidak és vizek, mintegy 38 munkában. Olyan munkákat is kiállított, amelyek a régi petróleumlámpának a gerendás szobákban keltett hangulatát idézik, és néhány madarasat is.

*

16 órától vette kezdetét a Simonyifalva–Fazekasvarsánd barátságos futballmérkőzés, ahol a vendégek 5-2 arányban győztek. Utána a község 54 gyermeke, különböző korosztályonként, ugyancsak futballban mérte össze erejét. Ezt követően az Intercity Band éjfélig húzta a talpalávalót, majd tűzijáték zárta a Simonyifalvi Napok idei programját. Annak a sikeréért köszönet jár a szervezőknek, a támogatóknak és a segítőknek egyaránt.