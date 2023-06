Színes, változatos program, tűzugrás nélkül

Június 23-a és 25-e között, péntektől vasárnapig szervezték meg a Pécskai Magyar Napok programsorozatot. Az pénteken 19 órakor a helybeli Mihály Király téren a Búzavirág néptáncegyüttes csoportjainak az előadásával indult. Az egybegyűlt nagyszámú közönséget Engi Márta Ildikó, a Búzavirág Egyesület elnöke üdvözölte, majd ismertette a programot. Amint hozzáfűzte, eljött a változás ideje, és reméli, hogy az elkövetkezőkben többnapos programmal készülhetnek a Pécskai Magyar Napok következő tízéves ciklusára. „Kedves közönségünk, ma este a Pécskai Magyar Napok programjában vendégszerepel a Magyarországon és Erdélyben is közkedvelt Kiss Kata zenekar, koncertjükre 21 órától kerül sor. Nagy megtiszteltetésben részesült a pécskai katolikus plébánia Angyalkürt gyermekkórusa, amelyiknek tagjai a jelzett zenekarral együtt adhatják elő a Magyar vagyok című dalt.”

Majd idézte Wass Albertet: „Ne csak a magyar nyelv megőrzéséhez ragaszkodjon a szülő, mert a nyelv egymagában semmit sem ér. Csak azok a szülők őrizhetik meg gyermekeiket magyarnak, akik a magyarságukat olyan tartalommal töltik meg, amire büszke lehet a gyermek. Vagyis, nem elég, ha magyarul beszélnek, a valóságban nem is fontos, milyen nyelven beszélnek, hanem magyarul kell élniük! Viselniük kell a magyarságukat szóval és cselekedettel, hűségesen, áldozatosságban, felelősségteljesen, mint egy láthatatlan koronát, amely megkülönbözteti őket a többi emberektől. Ha azt kívánják, hogy a gyermekeikben tisztelet ébredjen ezzel a magyar mivolttal szemben, amely tisztelet azután magával hozza a vágyat és végül a hűséget.”

Tisztelet minden szülőnek, aki az elhangzott idézet szellemében neveli a gyermekét. Az idézet érvényességét semmi nem bizonyította jobban, mint maga a program, amely a legkisebbekkel indult, gyermekjáték-fűzéssel, a Bojtocska csoport Cifra palota című táncával, amelyben közreműködött Szénási Jozefina és Polics Nikoletta.

A kicsinyek fellépése után Engi Márta folytatta: „Ritkán történik meg, hogy egy-egy, a maihoz hasonló programon csakis a Búzavirág néptáncegyüttes csoportjai lépjenek fel.” Mindig meghívnak másokat is, hiszen a szervezők számára fontos, hogy megmutatkozási lehetőséget nyújtsanak más csoportoknak is. Ez most is hasonlóan történt, fellépett az aradi Csillagvár néptánccsoport, amelynek a vezetőjét, Zámbori Renátát maga mellé kérte a színpadra. Zámbori köszönetet mondott a bemutatkozási lehetőségért, és elmondta, hogy már van néptánccsoport Zimándúfalun is, a Csillagvár, Gyorokon a Pipacsok, a Szentpálon a Szélrózsák. Elsőnek a zimándi csoport lépett fel dunántúli ugrós és frisscsárdással, a lányok kék szoknyában, fehér blúzzal, kék szalaggal a hajukban. Előbb a lányok külön táncoltak, a fiúk botos táncot jártak. A 6 párból álló csoportból ezúttal csupán 4 pár lépett fel. Bemutatójuk után Engi Márta kettős örömének adott hangot, egyrészt, amiért a kicsinyek ilyen szépen táncoltak, továbbá azért, mert Arad megyében t Zámbori Renáta személyében egy fiatal és nagyon tehetséges táncoktató vette át a stafétát.

Újra a Búzavirág Boglárka csoportjának 8 párja következett, akiknek elfogyott a mákos rétesük, ezért táncoltak érte, majd a Búzavirág nagycsoportja követte őket polgári táncokkal, miközben énekelték: „A pozsonyi sétatéren megy a villamos, ott megy az én galambom is, jaj de aranyos.”

A szentpáli Szélrózsák következtek, akikkel január óta dolgoznak együtt, de az 5 kisleány és a fiúcska mutatósan járták a rábaközi durstot. A Búzavirág nagycsoportjának a 9 párja a Virágom, virágom énekre sétálós táncot adott elő. A gyoroki Pipacsok 6 leánykája piros-pettyes szoknyában, fehér blúzban és fehér harisnyában 4 fiúcskával délalföldi oláhos táncot adott elő vastaps közepette, Zámbori Renáta vezetésével. Az aradi Szélrózsák 8 leánya és 3 fiúja mezőföldi játékot mutatott be, miközben a lányok állandó forgásban voltak.

A zimándújfalui Csillagvár 3 párja szatmári lassút és frisscsárdást adott elő nagy sikerrel. Engi Márta megköszönte Zámbori Renáta igen tehetséges és ügyes tanítványainak az egyórás programot.

A Kiss Kata együttes koncertje

A továbbiakban Engi Márta Ildikó bemutatta a népi ihletésű rockzenét sikerre vivő Kiss Kata és férje, Bikics Tibor alapította zenekart. Kiss Kata legújabb terve, hogy dalaival a gyermekeket is megszólítsa. Miközben a zenekar tagjai felszerelték, beállították a hangszereiket, Engi Márta Ildikó felhívta a figyelmet a tér közepén, mindenfajta tűzvédelmi előírások betartásával felállított máglyára, amelyen majd éjféltájban a Szent Iván-éji tűzugrás hagyományát kívánják feleleveníteni.

A Kiss Kata zenekar pergő ritmusú népzenét adott elő, miközben egy táncospár a színpadon ropta a táncot, nagy sikert aratva a teret megtöltő közönség körében.

Tűzugrási előkészületek

23 óra tájban Engi Illés szakszerűen előkészítette a tűzugráshoz szükséges máglyát, Engi Márta a színpadról ismertette a június 24-én, a nyári napforduló alkalmából szokásos tűzugrásnak a hagyományát. Június 24-én, Keresztelő Szent János születésnapján, a magyarok már a XI. században is tüzet gyújtottak. A Szent Iván-éji tűzgyújtásnak a ceremóniája, utána a tűznek a körbetáncolása, majd annak a páronként történő átugrása következett volna...

Miközben a lányok énekelték a tűzgyújtási rituálét, Engi Illés egy fáklyáról meggyújtotta a gondosan előkészített, egy nagy vaslemezen egy fakeret közepére rögzített függőleges oszlopocskához körbetámasztott, száraz faágakból álló máglya alapját. Miközben az lángolt a táncosok énekelték a tűzgyújtási rituálét. A Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület nő tagjai kis kosarakból szentiváni almákkal kínálgatták a közönséget. A Búzavirág néptáncegyüttes tagjai folyamatosan körbetáncolták a tüzet. A nem mindennapi jelenetet a színpadon éppen összecsomagoló Kiss Kata Együttes tagjai is fokozott áhítattal követték. Engi Illés egy adott pillanatban rászánta magát a tűznek parázzsá alakítására, csakhogy a központi oszlopocska még nem égett el annyira, hogy a bádogra vöröslő parázsként fektetve, átugráskor minimálisra csökkentse a sérülésveszélyt. Alig telt el néhány perc, hirtelen nagy szél kerekedett, komoly viharveszély mutatkozott, ezért a szervezők felszólítására, az ügyeletes tűzoltó egy poroltóval azonnal eloltotta a tüzet, mindenki fedél alá igyekezett, mert az ég dörgött, villámlott. Mikorra mindenkinek sikerült fedél alá jutnia, „leszakadt az ég”, akkora eső érkezett, hogy mindent elmosott, a Kiss Kata Zenekar is csak a vihar után tudott összepakolni.

Megemlékezés a világháborús hősökről

Másnap, vasárnap 10.30 órakor kezdődött a helybeli római katolikus templomban az ünnepélyes szentmise, amely után a templomkertben megkoszorúzták a világháborúkban elesettek tiszteletére emelt obeliszket.

Az eseményen az egyházi elöljárók mellett jelen volt Antal Péter polgármester és Miodrag Stanojov alpolgármester, valamint a városi tanács tagjai is.

Mivel egyetlen program sem jöhet létre támogatók nélkül végül Engi Márta Ildikó köszönetét tolmácsoljuk. Köszönet illeti a koncert fő támogatóját, egyben társszervezőjét, az Arad Megyei Kulturális Központot, Pécska Város Tanácsát és Polgármesteri Hivatalát, Antal Péter polgármestert és Miodrag Stanoiov alpolgármestert. Köszönet jár továbbá a magyarországi Csoóri Sándor Alapnak, a pécskai római katolikus plébániának és ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébánosnak, a Pécskai 2-es Számú Általános Iskolának és Kocsik Krisztina igazgatónőnek, az Arad megyei, valamint a helybeli RMDSZ vezetőségének és mindenkinek, aki hozzájárult a programhoz, a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesületnek, Balta-Tajcs Tünde elnök asszonynak és lelkes csapatának, amiért palacsintával kedveskedtek a fellépő gyermekeknek. Köszönet jár minden olyan adományért, amelya Pécskai Magyar Közösségi Házra fordítható.

A Kiss Kata együttes koncertjének a végén felkérték a színpadra a Bojtocska csoportot is, akikkel együtt énekeltek

Előbb körbetáncolták a tűzugráshoz készült máglyának az alapanyagát, majd az égő máglyát is

Már majdnem átugrásra megfelelő volt a máglya, amikor lecsapott a vihar

Vasárnap a szentmise után a templomkertben, a város vezetői jelenlétében megkoszorúzták a világháborúkban elesettek tiszteletére emelt obeliszket