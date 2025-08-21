Szombati vizsgáztatások

Írta:
2025. augusztus 21. 16:41 (csütörtök) /
Szombati vizsgáztatások

Augusztusban 30-án, szeptemberben pedig 13-án és 27-én vizsgáztatnak szombati napokon az aradi közúti rendőrök. A szombati napokra ütemezett gyakorlati próbatétellel csökkentik a B kategóriás jogosítvány megszerzéséért vizsgázók várakozási idejét. Az elméleti vizsgát sikeresen teljesítők augusztus 25-én, hétfőn 9 órától foglalhatnak időpontot a szombati napokra. 

A jogosítvány megszerzéséhez a jelöltek maguk jelentkezhetnek, de a sofőriskolák is foglalhatnak időpontot diákjaik számára. 

Hozzászólások

Álláspont

Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta