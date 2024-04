Távfűtési vezetékek korszerűsítésére pályáznak

Arad város önkormányzata megtartotta a napokban e havi rendes ülését, illetve rögtön utána rendkívüli ülést is tartott, hogy további adminisztratív kérdésekben hozzanak döntést.

A tanácsülésen jóváhagyták azt a két, összesen egymilliárd lej értékű projektet, amelynek keretében az önkormányzat korszerűsíteni szeretné a városban futó távfűtési fővezetékeket és mellékvezetékeket. A projektek megvalósítására az önkormányzat uniós forrásokat céloz meg. A beruházások célja, hogy csökkentsék a távfűtéssel járó veszteségeket, amihez elsősorban a fővezeték korszerűsítésére van szükség, így ennek keretében 23 380 méter fővezetéket újítanak fel, amiből 19 400 méteren kicserélik a meglévő vezetékeket új hőszigetelt vezetékekre, illetve 4000 méteren a meglévő vezetékeket újraszigetelik hőszigetelő vattával. A beruházás becsült értéke 278 137 119,71 lej. A munkálatok során a vezetékeket áthelyezik ott, ahol magánterületeken haladnak át (AFI bevásárlóközpont és ARED-tömbházak) és a föld alá vezetik, illetve meghibásodás jelzővel is ellátják a csöveket.

A második projekt keretében 27 elosztó vezetéket újítanak fel összesen kb. 71 385 méteren 26 távfűtési központ környékén. A megközelítőleg 801 153 318,63 lej értékű beruházás keretében, amire EU-s pályázatokon szeretnének forrásokat szerezni a vezetékeket szintén átirányítanák a felhasználók magánterületeiről a városi közterületre, így ahol az emberek pincéiben futottak a vezetékek, azok homok ágyra fektetve kikerülnének az utcai járdák alá, anélkül, hogy a zöld övezetet, fákat károsítanák. A beruházás keretében 19 távfűtési központot is felújítanának, illetve egy újat is létrehoznának. Az új hálózatot előre szigetelt vezetékekkel építenék ki. Ugyanakkor egy megfigyelői és irányító rendszert is létrehoznának, amit a CET központjából irányítanának, a 20 távfűtési központ működését követve nyomon. Ehhez a beruházáshoz a helyi önkormányzat anyagi hozzájárulása is szükséges.

A városvezetés európai forrásokat nyert a CET Hidrocarburi technológiai átalakítására, amivel kapcsolatban a Városháza februárban 80 millió eurós szerződést írt alá az Elasco vállalattal a műszaki tervek elkészítésére, és az új hő és elektromos áram előállító rendszer kiépítésére. A beruházás becsült értéke 3 millió euró, s 30%-át a helyi önkormányzat állja. Az átalakítások után 34 000 tonnával kevesebb lesz a szén-dioxid kibocsátás.

Mozgássérülteknek fenntartva

Az önkormányzat felfigyelt arra, hogy sokan kihasználják a mozgássérültek számára ingyenes parkolási lehetőséget, mozgássérült kártyákkal rendszeresen egész napra lefoglalnak egy-egy akár rendes, nem kék felfestéssel ellátott parkolóhelyet, ezért úgy döntött, szigorít a szabályokon, és a továbbiakban csak a speciálisan kijelölt mozgássérült parkolóhelyeken engedélyezi az ingyenes parkolást. A szigorítást azért tartották szükségesnek, mert a parkolóhelyek adminisztrációjával foglalkozó Recons és a helyi rendőrség ellenőrzései során észrevették, hogy egyesek másolatokat készítettek a rokkantsági kártyákról, és több autóval is azt használják, hogy ingyenesen parkolhassanak.

A május 20-ától érvénybe lépő új szabályok értelmében a továbbiakban csak a speciálisan kijelölt, kék felfestéssel ellátott parkolóhelyeken lesz ingyenes a parkolás a mozgássérültek számára. A tanácsülés során az is felmerült, hogy így megeshet, hogy a városban kijelölt mozgássérült parkolóhelyek száma túl kevés lesz, de a tanácsosok abban maradtak, hogy előbb szeretnének tényleges képet kapni róla, hány speciálisan kijelölt helyre lesz szükség.

Módosították a teherautókra vonatkozó közlekedési szabályokat

A Mărului utca környékén zajló parkosítási munkálatok 2021-ben kezdődtek és 2023. decemberében kellett volna befejeződjenek. A munkálatok továbbra is állnak, ezért az önkormányzat az erre a célra nyert európai források egy részét el is veszítette. Az új határidő június 30-a, amikorra a parkot be kell fejezni, ám mivel a Mărului és a Sabinelor utca, amelyet szintén érintenek az átalakítások más besorolást kaptak, az önkormányzat gondoskodni szeretne arról, hogy a teherszállító autók ne hajthassanak be a leendő park területére. A korlátozás alól csak azok a gépjárművek vannak felmentve, amelyekkel a park kialakításán dolgoznak, illetve azok a buszok, amelyekkel később sportcsapatokat szállítanak majd az ottani sportpályára. A frissített szabályzat szerint a területen tilos lesz mindenfajta kereskedelmi tevékenység, vagy kémiai környezetszennyezéssel járó tevékenység és zajszennyezés.

A nyolc évvel ezelőtt jóváhagyott közlekedési szabályozás óta a hatóságok új zónát azonosítottak, ahol a nehézgépjárművek forgalomkorlátozása szükséges, valamint olyan alternatív útvonalat is kijelöltek, ahol a szállító autók szabadon közlekedhetnek. Az erre vonatkozó határozat szerint minden rekreációs és sporttevékenységre kialakított zónába tilos a 2,5 tonnánál nehezebb járművek számára a közlekedés, ugyanakkor a Stefan cel Mare – Muncii utca – Odvoș utca szakaszon a járművek korlátozás nélkül közlekedhetnek.