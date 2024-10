Tisztelt Érdeklődők!

Az aradi Alma Mater Alapítvány, az RMDSZ Arad Megyei Szervezete és a Pro Identitas Egyesület szeretettel meghív mindenkit az 1956-os forradalom évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésre.

A rendezvényt 2024. október 23-án 18.00 órakor tartjuk az aradi evangélikus-lutheránus templomban.

Az est első részében egy igei felvezetésre kerül sor, majd ökumenikus imádságra kerül sor az aradi történelmi egyházak képviselőinek részvételével. Ezt követően Munteanu Tibor történelemtanár fogja összefoglalni az 1956-os forradalom legfontosabb eseményeit, felidézve a szabadságért folytatott küzdelem jelentőségét.

Különleges vendégünk, Heinczinger Miklós „Mika” lesz, aki hangszeres zenészként, zeneszerzőként és énekesként is ismert. Ő a Kossuth-díjas Misztrál együttes alapító tagja, és zenei pályája során az autentikus magyar népzene mellett a modern zenei irányzatok (jazz, folk, techno) is helyet kaptak művészetében. Munkái között színházi előadások és filmek kísérőzenéi is szerepelnek, és számos külföldi fesztivál meghívott előadója. Liszt Ferenc-díjas előadásával Heinczinger Miklós varázslatos hangulatot teremt, amely méltó módon emeli az est bensőséges hangulatát.

Várunk mindenkit szeretettel, hogy együtt emlékezzünk az 1956-os hősökre és a szabadságért folytatott küzdelemre!