Tisztségében maradt a majláthfalvi RMDSZ-elnök

A Majláthfalvi RMDSZ szervezetének tagjai ismét bizalmat szavaztak Andresz József elnöknek, aki a következő két évben a helyi magyar közösséget fogja képviselni.

A november 7-én tartott tisztújító közgyűlésen a megyei szervezet részéről Péró Tamás megyei tanács alelnök vett részt, köszöntve az egybegyűlteket, néhány szóban összegezve a választások eredményeit, és az azt követően kialakult bonyolult politikai és gazdasági helyzetet elemezve. Az alelnök megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett a választások, vagy a megszervezett események lebonyolításában, és biztosította a helyieket, hogy a megyei szervezet támogatja a helyiek közösségépítő terveit és más jellegű projektjeit.

Andresz József röviden beszámolt a településen történt megvalósításokról és az elmúlt két évben szervezett eseményekről. A pénzügyi beszámolót Kordován Etelka ismertette.

Az egybegyűltek héttagú elnökséget választottak a helyi szervezet élére. Döntésük szerint az elnök mellett Molnár Roland, Molnár Ádám, Bárdi Melitta, Molnár András, Bányai Mónika és Banianschi György lett elnökségi tag. A pénzügyi felelős Molnár Roland lett.

A november 22-én következő megyei küldött gyűlésen Andresz József, Molnár András, Bányai Mónika és szükség esetén póttagként Molnár Ádám és Molnár Roland vesz részt az eseményen.

A közgyűlés végén a jelenlévők megvitatták a helyi problémákat, melyek zöme a közszolgáltatásokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos.