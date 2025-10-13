Több állásajánlat, mint érdeklődő

Írta:
2025. október 13. 16:00 (hétfő) /
Körülbelül 300-an vettek részt az október 10-én megrendezett frissdiplomások állásbörzéjén, ahol több mint 50 munkáltató 450 munkahelyet kínált, főként az autóiparban, de banki intézményeknél, valamint a honvédelmi és a belügyminisztériumban is.

A rendezvényt az Arad Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) és az Aurel Vlaicu Egyetem (UAV) szervezte. Az esemény minden álláskereső előtt nyitva állt, bár elsősorban frissdiplomásoknak és végzős hallgatóknak szólt.

A legtöbb érdeklődő egyetemista volt, akik rugalmas munkaidőben szeretnének elhelyezkedni, hogy tanulmányaikat a munkavégzés mellett is folytathassák. Az AJOFM tájékoztatása szerint a munkahelyi kínálat bőségesebbnek bizonyult, mint az érdeklődők száma.

A megyében jelenleg 2,03 százalékos a munkanélküliségi ráta.

Október 10-én, ugyanekkor, az ország számos városában is tartottak hasonló állásbörzét, ahol 25 764 álláslehetőséget kínáltak. Összesen 1 590 munkáltató vett részt a rendezvényeken, akik különböző ágazatokban kínáltak munkahelyeket közép- és felsőfokú végzettségű fiatalok számára. Az eseményeken 20 241 álláskereső vett részt országszerte, közülük 6 954 frissdiplomást már ki is választottak egy-egy állás betöltésére.

Ez az eredmény jelentős növekedést mutat az előző évhez képest, hiszen megduplázódott a kiválasztott fiatal diplomások száma, ami a munkaerőpiac élénkülését és a fiatalok növekvő érdeklődését is jelzi a hazai elhelyezkedési lehetőségek iránt – vallják a szervezők.

