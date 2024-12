Több határellenőrző pontot végleg bezárnak a shengeni övezethez való csatlakozás miatt

Románia teljes shengeni övezethez való csatlakozásával 2025. január elsejétől több szárazföldi határellenőrző pont véglegesen bezár a román–magyar, illetve a román–bolgár határon.

A Románia és Magyarország között Szatmárnémetiben a nagykárolyi vasúti, a Petea és a Csalános (Urziceni) közúti határátkelők zárnak be. Bihar megyében a Valea lui Mihai és szalontai vasúti és közúti, az Episcopia Bihor vasúti, a Săcuieni, Borș és Borș II közúti határellenőrző pontok zárnak be. Arad megyében a varsándi, a tornyai, a nagylaki I-es és II-es közúti határátkelők, a kürtösi vasúti és a Tudor Vladimirescu közúti határátkelő pontot zárják be. Temes megyében a csanádi és az óbébai közúti határellenőrző pontot zárják le.

A Románia–Bulgária határon Dolj megyében a Calafat, a Bechet és Corabia határellenőrző pontok, Teleorman területén a Turnu Măgurele és a Zimnicea, illetve a Giurgiu I-es vasúti kikötői és közúti határellenőrző pontok végleg bezárnak. Călărașiban az Oltenița és a Călărași közúti és kikötői ellenőrző pont, Konstancán az Ostrov, a Lipnița, Dobromir és Vama Veche közúti, a Negru-Vodă közúti és vasúti és a Giurgiui II-tes közúti határellenőrző pontot is bezárják.

A Brăila és Cernavodă (Konstanca megyei) kikötői határellenőrzést a Fekete-tengeren és a Dunán végleg bezárják.

Azzal, hogy a határátkelőkön megszűnik az ellenőrzés, és módosulnak a határátkelőknél lévő sebességkorlátozó táblák a hatóságoknak továbbra is jogukban áll szúrópróbaszerűen ellenőrizni a határon átkelőket. Karácsony előtt az Arad Megyei Rendőrség képviselői egy sajtótájékoztató keretében beszéltek arról, hogy felkészülten várják a shengeni övezethez való csatlakozást, ám részleteket az azzal járó következményekről, esetleges ellenőrzésekről nem osztottak meg a sajtó képviselőivel.