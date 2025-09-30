Tőkés László: „Soha nem szabad belenyugodni abba, hogy a létért való küzdelem farkastörvényei kioltsák a szeretetet”

A temesvár-belvárosi református gyülekezet idén is megemlékezett az 1989-es forradalom első mártírjának tekintett, máig tisztázatlan körülmények között elhunyt Újvárossy Ernőről. A vasárnapi istentisztelet keretében ft. Tőkés László, a gyülekezet egykori lelkipásztora hirdette Isten igéjét, utána Balaton Zoltán mondott megemlékező beszédet Újvárossy Ernőről, majd a 36 esztendeje elhunyt mártír kopjafájánál tartottak megemlékezést és koszorúzást az erzsébetvárosi temetőben.

Ft. Tőkés László vasárnapi igehirdetését Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből vett idézetre alapozta: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” (13, 8.) Ft. Tőkés László kiemelte, hogy az apostoli ige semmi kibúvót nem nyújt: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek! „Amennyiben Isten igéjét komolyan vesszük, nem szabad belenyugodjunk abba, hogy a minket körülvevő világban a politika mocskos, a gazdasági életet piszkos érdekek irányítják, a háborúnak pedig természetes velejárója a gyilkos kegyetlenség. Kisebbségi elnyomatásunk kárvallottjaiként másoknál is jobban értjük, hogy soha nem szabad belenyugodni abba, hogy a létért való küzdelem farkastörvényei kioltsák a szeretetet, megcsúfolják eszményeinket és megtépázzák megtartó hitünket” – mondta ft. Tőkés László, hangsúlyozva hogy hitünket a szeretet vallásának nevezzük, a szeretet parancsa mellett pedig minden más háttérbe szorul és eltörpül. „A mai napon egy tragikus esemény emlékét is felidézzük: Újvárossy Ernő testvérünkre emlékezünk (…) aki első áldozata és előhírnöke volt a temesvári népfelkelésnek. Újvárossy Ernő egyetlen jellemvonását emelem most ki: a hő szeretetet, amelyet népünk és egyházunk, temesvári közösségünk tagjai iránt táplált. Mindvégig ez a szeretet vezérelte magatartásában és cselekedeteiben. (…) Amikor egykori megpróbáltatásainkra és közösen megvívott küzdelmeinkre visszagondolok, lelki szemeim előtt vannak a temesvári gyülekezetnek a képei, amely Krisztus szeretetének az összetartó közösségeként tudott megállani emberként az embertelenségben. Példájuk szent öröksége indítson arra minket, hogy megmaradjunk Krisztus szeretetében” – mondta ft. Tőkés László.

Az igehirdetés után egykori presbitertársa és jó barátja, Balaton Zoltán emlékezett vissza Újvárossy Ernő „megtérésére” Tőkés László temesvári gyülekezetébe, felbecsülhetetlen értékű hozzájárulására a templom körül zajló bővítési munkálatokhoz, ami építőmérnöki szaktudásának volt köszönhető, illetve rendkívüli diplomáciai érzékére, amelynek köszönhetően Tőkés László és a gyülekezet ügyét képviselte az egyházi és a világi hatóságokkal szemben vívott küzdelem során. „Ezekből a tevékenységeiből egy is elég lett volna ahhoz, hogy Újvárossy Ernő a Securitate célkeresztjébe kerüljön. Nagyon sokszor megfenyegették, de ő kitartott hite és meggyőződése mellett, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Ez a döntés lett a végzete” – hangsúlyozta Balaton Zoltán.

Az istentisztelet után a hívek egy csoportja kivonult az erzsébetvárosi temetőbe, ahol Demeter Sándor temesvár-belvárosi lelkipásztor mondott áhítatot Újvárossy Ernő kopjafájánál, az emlékezők pedig elhelyezték a kegyelet koszorúit. A temetői megemlékezésen részt vett Gazda István, a gyárvárosi Új Ezredév Református Egyházközség lelkipásztora és az Erdélyi Magyar Szövetség nagyváradi küldöttsége is.