További hulladéklerakókat telepítenek a Vlaicu és a Séga negyedben

Folytatják a digitalizált hulladéklerakók telepítését az Aurel Vlaicu út környékén, és a februárban a Ion G. Duca lakónegyedben telepített 25 hulladéklerakó mellett további 25-öt telepítenek a következő időszakban a környéken.

A helyi önkormányzat által közöltek értelmében az I. G. Duca lakónegyedben további 20 hulladéklerakó pontot telepítenek az Aleea Dej utca 13-as szám alá a B13-as és a B 14-es tömbház bejáratához, az Aleea Hercule és a Fragilor utca 22-es szám alatt a B 9-es és B 10-es tömbház bejáratához, az Aleea Hipocrat utcába a Z32-es tömbház A lépcsőháza mögé, a Făt Frumos utcába a villamosmegálló mellé és a 204-es szám alá az A3-as tömbház C lépcsőháza mögé. A Fulgerului utcában a Z 16-os tömbház és a 21-es iskola között, az Aurel Vlaicu úton a Z20-as tömbház A lépcsőháza mögött, a Ciprian Porumbescu utca 23 F szám alatt a Z23-as tömbház A lépcsőháza és a Z23-as tömbház F lépcsőháza között lesz hulladéklerakó pont. A Țepeș Vodă utca 24 F szám alatt a Z 24-es tömbház A lépcsőháza és a Z 24-es tömbház F lépcsőháza között, valamint a Z 23-as tömbház D lépcsőháza mögött lesz hulladéklerakó. A Fulgerului utcában a Z 15-ös tömbház B lépcsőháza és a játszótér között,valamint a Z 27-es tömbház A lépcsőháza mögött lesz hulladékgyűjtő pont. A Călărașilor utca 3-as szám alatt a B1-5 tömbház és a Z 32-es tömbház B lépcsőháza között, a Dorului utca 5-ös szám és a Foișor utca kereszteződésében a B5-ös tömbház mellett lesz hulladéklerakó. Az Aleea Hercule 2-tes szám, az Aurel Vlaicu út 192-tes szám, a B 22-tes tömbház A lépcsőháza mögött, illetve a B 18-as tömbház mögött szintén digitalizált hulladéklerakót telepítenek. Az Aleea Dej 1-es szám és a Fragilor utca kereszteződésében a B12-tes tömbház B lépcsőháza mögött és a B12-tes tömbház előtt lesz a hulladéklerakó. A Fulgerului utca Z15-ös tömbház B lépcsőháza és a játszótér között, illetve a Z27-es tömbház A lépcsőháza mögött lesz szemétlerakó. A Poetului utca 6–7-es szám alatt a Z 8-as tömbház B lépcsőháza és a Z7-es tömbház C lépcsőháza között, továbbá a Z5-ös tömbház C lépcsőháza mellett lesz hulladéklerakó. A Fulgerului utcában a 9A tömbház B lépcsőháza és a Z 34-es tömbház között, valamint a Z 8-as tömbház A lépcsőháza mögött, illetve a Z 16-os tömbház és a 21-es iskola között lesz hulladéklerakó. A Victor Hogo utcában a Z13-as tömbház környékén lévő hulladéklerakót a Poetului utca 39-es szám alatt lévő a Z6-os tömbház D lépcsőháza mellett lévő hulladéklerakó helyettesíti, a Speedy autó mosoda mellett.

Ségában öt digitális rendszerrel ellátott hulladéklerakót telepítenek. Egyet az Aurel Vlaicu út 243-as szám alatt az N1–2-tes tömbház előtt a Măgurei és az Aviației utca bejáratánál telepítenek. Egyet a Predeal út 9-es szám alatt az Aurel Vlaicu úttal való kereszteződésben a 7A jelzésű tömbház előtt, egy másikat szintén a Predeal utcában a 10-es szám alatt/a Fluturilor utca 10-es szám alatt az Aurel Vlaicu út kereszteződésében a 9A jelzésű tömbház előtt alakítanak ki. A Fluturilor utca 9-es szám alatt a G1-es tömbház mögött, illetve a 7-es tömbház A és B lépcsőháza előtt a G1 jelzésű tömbház parkolói mögött alakítanak ki. Az Aleea Predeal 7-es szám alatt a G3-as tömbház mellett a régi hulladéklerakó helyén lesz az új szemétlerakó.

Mivel a becslések szerint az önkormányzat megbízottjai a következő hónap során telepítik az új hulladéklerakó rendszereket, az említett munkaterületeken kérik, ne parkoljanak, ellenkező esetben az útban lévő járműveket elvontatják a legközelebbi olyan helyre, ahol nem lesznek útban.

A helyi önkormányzat emlékeztet, hogy a PNRR forrásaiból novemberben a 6 Vânători úton telepített első hulladéklerakókkal együtt az Aurel Vlauicu út környékén és a Séga lakónegyed területén telepített 39 ökologikus hulladéklerakó beüzemelésével korlátozzák az illetéktelenek hozzáférését a hulladéklerakókhoz. Ennek következtében a hulladéklerakót kizárólag az arra jogosult tulajdonosi társulásokban élők használhatják hozzáférési kártyájuk, vagy a MyAra.ro alkalmazás segítségével. Ugyanakkor azt is közlik, hogy a hulladéklerakók működésbe helyezését követően a Vlaicu negyedben, 105 digitalizált hulladéklerakót telepítenek Mikelakán. Ezzel egy időben zajlik a leendő hulladéklerakók előkészítése is, amelyeket Mosócz, Újarad és más lakónegyedekben helyeznek el.