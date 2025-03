Tudnivalók a Tujáról

Sokáig abban a hitben éltek az emberek, hogy a tuja egy szívós növény, nincsnek betegségei, elkerülik a kártevők. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez nem így van, a tuja örökzöld növény, télen is él, anyagcseréje fennmarad, életmódja is eltér a lombhullatóktól. A kártevői télen is találnak rajta táplálékot, s a közhiedelemmel ellentétben a tuják nagyon is munkaigényes növények.

A forró és a legtöbb helyen száraz nyáron, gyakran felmerül a kérdés, mitől barnul a tuja? A tuja betegségeit a szabadban előforduló gombák és kártevők okozzák. A kórokozók és kártevők mindenhol előfordulhatnak. A betegségek mindenütt felléphetnek, függetlenül a termőhelyi viszonyoktól. A fertőzések akkor alakulnak ki, ha a növény ellenálló képessége csökken. A betegséget nem szabad összetéveszteni a pikkelyes levelek lehullásának és az új hajtások növekedésének természetes élettani folyamatával. Ez a folyamat különösen a növény elöregedett részein és a koronán belüli árnyékolt részeken fordul elő, ahova a fény nem tud behatolni. Betonfalak mellé ültetve a tuja növények az erős hő és napfény hatására megváltoztatják megjelenésüket, és intenzíven zöldülnek.

Mi okozza a bajt?

A tuja leveleinek a barnulását nemcsak a gombás betegségek, vagy kártevők okozhatják, hanem a nem megfelelő környezeti tényezők is. Az ellenálló képességének csökkenését több tényező okozza: túlzott öntözés, az öntözés hiánya, tápanyaghiány (a talajunk nagyon tápanyagszegény, esetleg részleges tápelem hiányos), a talajszerkezet romlása (köves, száraz és hideg talajra tettük a növényt), az időjárási viszonyok (téli fagyok, nyári kánikula, tartós esőzés, párás idő, párás meleg idő), a levegőben lévő mérgező anyagok nagy koncentrációban való jelenléte. Ha ezeket az okokat kizártuk, tovább mehetünk egy esetleges betegség vagy kártevő után.

A legtöbb betegség abban nyilvánul meg, hogy barnul a tűlevél. A gombabetegség elsősorban a fakérgen keresztül jut be. Gombabetegségek közül ősszel a kabatinás hajtáselhalás, és tavasztól őszig a pikkelylevél barnulás fertőz.

A tuja didimaszcellás pikkelylevél barnulása – Tudományos neve Didymascella thujina

Gyakran csak az ágcsúcsok halnak el, de sokszor egész hajtások, sőt ágacskák is. A fertőzés ősszel következik be, de csak februárban–márciusban válik láthatóvá a növényeken. A betegség főleg a növények alsó részén jelentkezik. Leggyakrabban nedves termőhelyen, sűrű ültetvényekben, kalcium, mangán és magnéziumhiányos növényeken fertőz. Védekezése egyszerű: a fertőzött növényi részeket májusig el kell távolítani és el kell égetni a fertőzött részeket. Őszig 3-szor ajánlott permetezni.

A tuja kabatinás hajtásbarnulása, tudományos neve Kabatina thujae

Ez egy gyakran előforduló veszélyes betegsége a tujának. Az előző kórokozóhoz hasonlóan ez nemcsak tujaféléken fertőz, hanem borókán és hamiscipruson is. Tavasszal a fiatal hajtáscsúcsok sárgulnak, majd pedig elhalnak. A fás részeken általában besüppedő foltokat figyelhetünk meg. A fiatal növények elpusztulhatnak. Az idősebb fák esztétikai értéke a kopaszodás miatt csökken.

A tél multával, rezes vagy vegyszeres készítménnyel alaposan mossuk át a növényeket. A réz a gombás betegségek megelőzésére kiváló, míg a kén az atkák ritkítására.

Károsítók:

A tarka díszbogár (Ovalisia festiva.) A kártevő elsősorban a boróka- és tujaféléket támadja. Első ránézésre csak hajtás és ágelhalásokat figyelhetünk meg az örökzöldeken, a fás részekbe befúrja magát.

Ugyancsak károsító a tujafúró aranymoly (Tujaaknázó moly). A hajtáscsúcs sárgul, barnul és lehullik, a pikkelylevelekben parányi hernyók aknáznak. A lepkék rajzása után (június, július) lerakják tojásaikat, az augusztusban kikelő lárvák pedig befúrják magukat a levélbe. A fertőzött részeket azonnal vágjuk le, égessük el.

A takácsatka által okozott fertőzésekkel csak nyáron, száraz melegben találkozhatunk. A levél fonákon pókhálószerű szövedékben él. A leveleken szívogatásuktól fehéres-sárgás pontok láthatók. A tuja pajzstetvek kártétele nyomán a hajtások gyengülnek, torzulnak, és végül elhalnak. Nagyon nehéz védekezni ellenük, mert a pajzsuk alá vannak húzódva, és annak védelmében szívogatják a növényt. Tavasszal addig tudunk védekezni ellenük kémiailag, míg az áttelelő lárvák pajzsa ki nem alakul, vagy a nyári rajzás idején.

A tujaszú (Phloeosinus thujae) elleni védekezés még nincs véglegesen kidolgozva a hosszúra nyúló rajzása miatt. Súlyos károsítást folytat júniustól októberig. Ez idő alatt több hajtásba is belerág, és nagyjából egy milliméter átmérőjű lyukat fúr a hajtás csúcsi része felé. Ha a növény törzsén kis lyukakat látunk, az a szú ki- és bemeneti röpnyílásait jelzi. A legtöbb tuját és ezenkívül más örökzöldeket is károsít, de előnyben részesíti a smaragd tuját. Mivel nehéz a védekezés ellene, ezért igyekezzünk a növény jó kondícióját megtartani. Ha jó kondíciójú növénybe rág bele, akkor azt bő gyantaképződés követi, amibe akár bele is fulladhat a kártevő.

Növényvédelmi javaslatok

Használjunk megfelelő mennyiségű vizet, kerüljük a felesleget, és hagyjuk, hogy a talaj két öntözés között majdnem teljesen megszáradjon, hogy a gyökerek lélegezzenek. Az öntözést a növény tövében végezzük, hogy a szár száraz maradjon, és megóvja a betegségektől. Fontos az érintett ágak levágása és elégetése, de talajtakaró réteg is alkalmazható, mivel ez hozzájárul a jobb víz- és oxigénfelvételhez a talaj szintjén, egyúttal csökkenti a gyomok megjelenését és terjedését.

Kezelések 10-14 napos időközönként

Rézgombaölő szer: Champ77 (20g/10l víz vagy 2g/1l víz), Funguran OH – 30g/15l víz, Mancozeb.

A talaj minőségének javítása érdekében öntözéssel olyan műtrágyát juttathatunk ki, amely fokozza a mikrobiális aktivitást és fokozza a felszívódási folyamatokat a gyökerek szintjén: Organic Activator for Soil, 350 ml.

Mix 3x – gombaölő (AZOXITROBIN hatóanyag) +rovarölő (atka ellen ) +műtrágya: Champ77WG + Nissorun 10WP + Cropmax.

Rovarölő – acaricid: A NISSORUN 10 WP szisztémás-lokális (transzlamináris) hatású termék, amely a levelek mindkét oldalán felveszi a harcot a pókokkal, és hosszú ideig védelmet nyújt.

Növényélettani okokból inkább reggel vagy estefelé permetezzünk, persze nem azért, mert a réz vagy akár a kén perzselne.

Dr. Cepan Claudiu agrármérnök