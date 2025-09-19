Túlméretes szállítmányok haladnak át az ország nyugati részén

A regionális útigazgatóság (DRDP Timișoara) közösségi oldalán közölte, hogy szeptember 20–29. között három túlméretes szállítmány halad át az ország nyugati részén. A szállítmányok a Nagylaki II-es határátkelőtől az A1-es autópálya – A11-es autópálya – aradi körgyűrű – DN7 – Marosillye – A1-es autópálya – A 10-es autópálya – Torda – A3-as autópálya –tordai gyorsforgalmi út – Dés – DN1 – Aphidea Vâlcele körgyűrű – DN 1 C – SN 17 – Beclen – DN 17 – beszterei körgyűrű – SN 17C – Gura Homorului – szucsávai körgyűrű – DN 2 – DN 28 – Târgu Frumos – DN 28 – DN 28D – DN 28 – DN 24B – Albița útvonalon haladnak. A teherautók fémszerkezeteket szállítanak. A szállító autók szélessége 3 méter, súlyuk legfeljebb 40 tonna, hosszúságuk 48 méter és magasságuk 4,20 méter.

Szeptember 22-e és október elseje között Kolozsvárról a DN1F – Nădășelu – A3-as autópálya – Torda – A 10-es autópálya – Sebeș – A1-es autópálya – Marosillye – DN7 – DN 7 G – A1-es autópálya – Nagylak II-es határátkelő szakaszon egy túlméretes szállítmány halad át. Az autó fémszerkezeteket szállít. A jármű legfeljebb 5,90 méter széles, súlya 55 tonna, hosszúsága 24 méter és magassága 4 méter lesz.

Szeptember 22-e és 29-e között két túlméretes szállítmány halad át a Șelimbăr – DN1-es út – szebeni körgyűrű – A1-es autópálya – Marosillye – DN7-es út – DN 69 B jelzésű út – A1-es autópálya – nagylaki II-tes határátkelő útvonalán. A teherautók transzformátorokat szállítanak. Az autók szélessége 3,30 méter, súlya 125 tonna, hosszúsága 34,50 méter és magassága 4,50 méter lesz.

A szállító járművek a közlekedés üteméhez igazodva haladnak. A járműveket a közúti rendőrség autóval kíséri.

Fotó: a DRDP Facebook–oldaláról