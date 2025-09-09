Tűzoltók napja a Voinicilor parkban

Szeptember 13-a a román tűzoltók napja, ezért szeptember 11-én, csütörtökön 10 és 14 óra között az Arad Megyei Vasile Goldiș Vészhelyzeti Igazgatóság oktató jellegű vészhelyzeti bemutatókkal és elsősegélynyújtási bemutatóval várja az aradiakat a Voinicilor gyerekparkban.

Az eseményen a tűzoltók bemutatják a különböző beavatkozások során használt járműveket és eljárásokat. A látogatók műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt, ahol elsajátíthatják a vészhelyzetkezelés és elsősegélynyújtás alapjait, továbbá tűzoltó-bemutató is lesz.

A tűzoltóság minden korosztály számára szervez oktató jellegű tevékenységeket. A különböző bemutatókon felnőttek és gyermekek egyaránt részt vehetnek.