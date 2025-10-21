A Digi24 televízió október 22-én, szerdán Aradon folytatja nagyszabású országos véradási akcióját, Ugyanaz a vérünk címmel. A kezdeményezés már a 25. állomásához érkezett, és ezúttal a Városháza Ferdinánd Termében várják az önkéntes véradókat 8.30 és 13 óra között.

A rendezvényt az Aradi Polgármesteri Hivatal és az Aradi Vérközpont közösen szervezi. A helyszínen jelen lesz Carla Tănasie, a Digi24 riportere, aki élőben közvetít az emberségről, a bátorságról és a közösségi összefogásról.

„Örülünk, hogy városunk is csatlakozhatott ehhez a nemes célú kampányhoz. A Városháza biztosítja a helyszínt és az infrastruktúrát, sőt, több kollégánk is vért fog adni. Arra bátorítunk minden aradit, akinek egészsége engedi, hogy jöjjön el, és tegyen egy kis, de életmentő gesztust. Minden véradás egy újabb esély az életre” – nyilatkozta Călin Bibarț polgármester.

A Vérközpont vezetője, dr. Laura Păcurariu, kiemelte: „Szeretnénk, ha a véradás természetes reflexszé válna a közösségben. Egyetlen véradás akár három életet is megmenthet, és a betegek mindennap számítanak ránk. Köszönjük az önkénteseknek, akik reményt és életet adnak másoknak.”

A Digi24 2022. december 1-jén indította útjára az országos véradási programot, amely azóta több mint 5000 önkéntest és 13 000 megmentett beteget számlál. Az Ugyanaz a vérünk kezdeményezést több rangos elismerés is jutalmazta – többek között a Román Királyi Ház, a Romanian Healthcare Awards és a CSR Awards díjazottjai között szerepel.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a véradás csak bizonyos egészségügyi feltételek mellett megengedett.

Nem adhat vért, aki az elmúlt két hónapban fogorvosi beavatkozáson vett részt, vagy tetoválást, piercinget, akupunktúrát kapott. Amennyiben műtétek, abortusz vagy invazív vizsgálatok után nem telt el hat hónap. Antibiotikumos kezelés, megfázás, menstruáció, terhesség vagy szoptatás esetén szintén nem lehet vért adni. Ugyanakkor tilos a véradás fertőző betegségek, szívproblémák, cukorbetegség, rák vagy autoimmun betegségek esetén.

A minimális testsúly 50 kg, a hemoglobin-szint pedig legalább 12,5 g/dl (nők), illetve 13,5 g/dl (férfiak) kell legyen.

Véradás előtt érdemes néhány hasznos tanácsot megfogadni annak érdekében, hogy a folyamat zökkenőmentes és biztonságos legyen. Fontos, hogy a véradó kipihent legyen, ezért ne menjen vért adni éjszakai műszak vagy egy átbulizott éjszaka után. A véradás előtti 2–3 napban célszerű kerülni az alkoholfogyasztást és a zsíros ételeket, mivel ezek befolyásolhatják a vér minőségét. A véradás napján ajánlott bőségesen folyadékot fogyasztani – például vizet, teát vagy gyümölcslevet – és könnyű reggelit enni, mint egy szelet kenyeret, egy banánt vagy egy pohár tejet. Végül ne felejtse otthon személyi igazolványát, mert a véradás csak érvényes okmány bemutatásával lehetséges.

A véradás steril körülmények között, orvosi felügyelettel történik, és mindössze 450 ml vért vesznek le, az egész folyamat nagyjából egy órát vesz igénybe – tájékoztatnak a szakemberek.

A kampány célja, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: mindannyian segíthetünk. Egy kis odafigyeléssel és pár perc időráfordítással életeket menthetünk.

Amint a mottó üzeni: „Ugyanaz a vérünk” – és ezzel ugyanaz a felelősségünk is egymás iránt.

Ne feledjék: október 22-én, szerdán 8.30–13 óra között várják az önkéntes véradókat a Városháza dísztermében!