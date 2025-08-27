Újabb ökoszigeteket helyeznek működésbe Temesváron

A Temesvári Városháza bejelentette, hogy szeptember 1-jétől további 25 ökosziget lesz működőképes a városban, amelyek öt különböző színű modulból állnak, a különféle típusú hulladékok számára. Az idén júliusban elindított kísérleti program keretében 19 ökosziget már működik a Torontáli úti és az Aradi úti tömbháznegyedekben.

„Az első 19 ökosziget üzembe helyezése óta az önkormányzat az újrahasznosítható hulladék, különösen a műanyaghulladék szennyezettségének csökkenését észlelte. A rendszert a polgároktól kapott észrevételek és panaszok alapján folyamatosan módosítják a lehető leghatékonyabb működtetés biztosítása érdekében” – jelentették a Városháza képviselői.

A szeptember 1-jén üzembe helyezendő hulladékgyűjtő szigetek második csoportja 25 ökoszigetet foglal magában, amelyek a város különböző kerületeiben találhatók. Időközben a Városháza, a RETIM és a helyi rendőrség folytatja a tájékoztató jellegű lakossági találkozók szervezését az érintett polgárokkal.

Minden ökosziget öt szelektív hulladékgyűjtő modullal van felszerelve: barna – biológiailag lebomló hulladék, fekete – maradék háztartási hulladék, sárga – műanyag és fém, kék – papír és karton, zöld – üveg. A hozzáférés kártyával vagy telefonos alkalmazással (elérhető a https://myara.ro/salut/ címen) lehetséges, az integrált digitális érzékelők pedig figyelik a töltöttségi szintet, és riasztást küldenek nem megfelelő használat esetén.

Összesen 100 ökoszigetet telepítenek Temesváron egy országos program keretében a város különböző pontjain, a RETIM és az ADID hulladékkezelő vállalatok üzemeltetésében. Az új típusú hulladékgyűjtő rendszer előnye, hogy minden felhasználó csak az általa kidobott szemét mennyiségéért fizet.

(Fotók: Temesvári Városháza)