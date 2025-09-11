Úttesten összeesett férfinak nyújtottak elsősegélyt a csendőrök

Járőröző aradi csendőrök nyújtottak segítséget egy 81 éves férfinak, aki a Forradalom útján, a nagyszínház környékén hirtelen rosszul lett, és elesett. Az eszméletlenül az úttesten heverő férfit a csendőrök elsősegélyben részesítették, és riasztották a mentőszolgálatot, hogy küldjenek egy mentőegységet. A mentőegység kiérkezésekor a férfi már magánál volt, és meg tudta adni személyazonosító adatait. Elmondta, hogy hirtelen rosszul érezte magát, de nem tudta megmondani az okát. A férfit a megyei kórházba szállították további vizsgálatokra.