Váltják a fáradt tűzoltókat

Az Athén keleti részében dúló erdőtüzek oltására 40 kipihent tűzoltót küldött Románia, leváltva azt a 40-et, akik az elmúlt két hétben segítették a görög csapatokat.

A visszahívott román kontingens az elmúlt 15 napban Kelet-Attikában, Megara, Neos Voutzas, Palaika Fokaia és Carvalho területén oltották a tüzeket, járőröztek a fokozottan veszélyeztetett területeken, és vettek részt továbbképzéseken.

A román egységek a görög hatóságok parancsnoksága alatt végzik beavatkozásaikat az Általános Európai Lakosságvédelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Igazgatóság programján keresztül. A programban idén Románia, Ausztria, Csehország, Franciaország, Moldova és Bulgária segíti a görög csapatokat.

A váltásként érkező 40 főt számláló román csapat a felszerelések (ciszternák, tűzoltó autók, konténerek, mikrobuszok és rádió kapcsolat létesítését szolgáló jármű) átvételét követően kezdi el a tüzek oltását.