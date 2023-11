Van jövője az asztalos mesterségnek

A Iuliu Moldovan Technológiai Líceum, amely duális asztalos képzést biztosít a fiatalok számára, a Baden Württemberg Alapítvány, Arad Megye Tanácsa és a Megyei Tanfelügyelőség együttműködéséből jött létre és működik. A két éve zajló oktatást a Baden Württemberg tartományból érkezett delegáció a megyei tanács és a tanfelügyelőség képviselőivel elemezte.

Florin Bolojan professzor a Iuliu Moldovan Technológiai Líceum igazgatóhelyettese mutatta be az asztalos képzés körülményeit, és a tanulók megnyerésére tett törekvésekről is beszélt, hiszen a tendencia azt mutatja, a középiskolát befejezők többsége főiskolát szeretne végezni, és csak nagyon kevesen választják a duális képzést. Dr. Andó András, az Arad Megyei Tanács ügyvezető igazgatója javasolta az asztalos képzés népszerűsítését főként vidéken, akár az egyházak bevonásával, hogy meggyőzzék a szülőket arról, hogy az asztalos munka biztos jövőt jelenthet azoknak, akik az országban vállalnak munkát és azoknak is, akik külföldre mennek dolgozni.

„Egy nehéz út elején járunk, mert minden szülő szeretné egyetemre járatni gyermekét, de nem mindenki engedheti meg magának. Az iparban is nagy szükség van munkaerőre, főleg Aradon, ahol a cégek elkeseredetten keresik a komoly fiatalokat” – mondta Andó András.

A találkozón részt vevő Alin Fițiu üzletember felhívta a figyelmet, hogy minden területen munkaerőhiány van, de az asztalosok hiánya még szembetűnőbb. Más gazdasági szereplők is a szakemberek hiányáról és az általuk foglalkoztatott szakképzett fiatalok gyakorlatbeli hiányosságairól beszéltek.

A megbeszélés végén arra a következtetésre jutottak, hogy bár a projekt tétován indult, kitartással a fiatalokat a duális oktatás felé irányíthatják.

A delegáció a gomaringeni (Németország) polgármester vezetésével két asztalos műhelyet is meglátogatott, egyet Glogovácon és egyet Gyorokon, ahol a duális képzést végző diákok gyakorlati képzésen vesznek részt, és próbálnak beilleszkedni a munkakörnyezetbe.