Visszaszerzik a Sportiskola sporttelepét

A jelenlegi városvezetés folytatja a város közterületén és állami tulajdonban levő területeken engedély nélkül emelt építmények bontását, amelyek használata jó üzlet volt az üzemeltetőknek, a közösség kárára. Most a Sportiskola Bega nevű sporttelepe került sorra, amelyet az MWT Sport magáncég bérelt ki még 2005-ben, és ahol engedély nélkül öltözőket és egy bárt is létesítettek. A magáncég a Sportiskola sporttelepén alkoholos italokat is értékesített, kiváltva a szülők nemtetszését, akik értesítették a Temesvári Városházát, a helyi rendőrséget és a temesi tanfelügyelőséget. Miután a magáncég megfellebbezte a Városháza bontási parancsát, és a keresetet a bíróság elutasította, október 1-jén a hatóságok hozzáláttak az Amforei utca 1. szám alatt található sporttelep területén az engedély nélküli építmények bontásához.

„A Dacia lakótelep Temesvár legsűrűbben lakott negyede. Itt három iskola és két óvoda működik, a három iskola közül egyiknek sincs füves sportpályája. Felháborító, hogy míg az oktatási minisztérium sporttelepét egy magánszemély használta, a gyerekeknek nincs hozzáférésük a sportpályákhoz. Az illegális építmények lebontása után felkérem a Temes Megyei Tanfelügyelőséget, hogy nyissa meg a 18 700 négyzetméteres sporttelepet az iskolás gyerekek előtt” – nyilatkozta Dominic Fritz polgármester.

Fotó: Temesvári Városháza