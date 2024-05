Zsugorodik a Városliget élettere?

Gáll Tamás Mihály aradi nyugalmazott agronómus kedden betelefonált a szerkesztőségbe. Arról értesített, hogy május 29-én, szerdán 18 órától a néhai Vörös-trikó gyár helyén tiltakozó megmozdulást kezdeményeznek a környékbeli lakosok.

A helyszínre érve, a rendőrség felügyelete mellett, mintegy 50 környékbeli lakos tiltakozó feliratokat tartalmazó táblákkal sorakozott a lebontott gyár helyén körbefutó kerítés előtt. Amint Gáll Tamás Mihálytól megtudtuk, a telek új tulajdonosa azt tervezi, hogy az egykori gyár helyére 7+2 emeletes panelházakat építenek. A közvetlen környéken lakók azonban a tervet ellenzik, mert a túl magas épületek beárnyékolják az északi részt, ezért a közvetlen közelben, az I., illetve a II. emeleten lakók nem jutnak napfényhez. Állítólag 550 lakás építését tervezik, ezért a körzetben lévő lakásoknak a száma a háromszorosára növekedne. Ezen túlmenően, az 550 lakás számára 800 parkolóhelyet is terveznek, annak ellenére, hogy már manapság sem lehet parkolni, a környéken lakók legkevesebb fél óráig keresik az arra alkalmas helyet. Az építkezés tervezetének folyamatban van a jóváhagyása, ezért a városvezetést figyelmeztetik: ne feledjék el, hogy a Városliget, a tóval Aradnak a gyöngyszemét képezi, s az már manapság is túlzsúfolt. A tiltakozást Gáll Tamás Mihály kezdeményezte, az ő nevére állították ki a kétórás tiltakozási engedélyt is. Az ő véleményéhez kapcsolódott Komjáthy András is, aki szintén aggódott a Városliget életterének a zsugorodása miatt.