A Colectiv-tragédia egy nemzet gyásza

Tíz évvel ezelőtt, 2015. október 30-án a fővárosi Colectiv klubban a Goodbye to Gravity rockzenekar tartott lemezbemutatót. A koncert borzalmas tragédiába torkollott.

A koncert közben használt pirotechnikai eszközök lángra lobbantották a klub zajszigetelésére használt poliuretán anyagot, a tűz percek alatt az egész helyiséget elborította, miközben nagyjából 400 ember tartózkodott bent. A menekülni próbáló közönség az egyetlen kijárat felé igyekezett, amely egy 80 centiméteres ajtó volt. Egy másik kijáratot a pánikba esett tömeg eltorlaszolt.

A tűz következtében 27 ember halt meg a helyszínen, és több mint 150-en súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba. A sérültek egy része transzplantációra szorult, és sokakat más országokba, például Németországba és Svédországba szállítottak a kezeléshez. A tragédia következtében a következő hetekben a halottak száma 65-re nőtt.

A Colectiv- tragédia hatalmas felháborodást váltott ki. Kiderült, hogy sok klub és szórakozóhely nem felelt meg a tűzbiztonsági szabályoknak, és az ország egészségügyi rendszere sincs felkészülve a súlyos égési sérültek ellátására. A közvélemény nyomására az akkori miniszterelnök, Victor Ponta, valamint több más tisztviselő lemondott. Több klubtulajdonost és hivatalnokot bíróság elé állítottak közveszély okozása miatt.

A tragédia után az országban szigorították a tűzvédelmi előírásokat, különösen a szórakozóhelyekre vonatkozóan, és a történtek nemzetközi figyelmet is kaptak. A Colectiv eseményeiről készült dokumentumfilm, a Netflixen elérhető Collective, bemutatja, hogyan derült fény a tragédia utáni vizsgálat során az egészségügyi rendszer hiányosságaira és a korrupcióra.

A Colectiv-tragédia nemcsak a koncert résztvevői és családjaik életét változtatta meg, hanem Románia egész társadalmát megrázta. Az esemény rávilágított a tűzbiztonsági szabályok hiányosságaira, az egészségügyi ellátórendszer gyengeségeire és a felelősség kérdésére, amely a tragédia után hosszú időre meghatározta az ország közéleti vitáit.

A tragédia felelősei részben már jogerősen elítéltek. Az ítéletekhez kártérítési kötelezettség is kapcsolódik a túlélők és az áldozatok családjai számára. Ugyanakkor a „Colectiv 2” eljárás az állami hibák vizsgálatát még mindig folytatja, így a teljes felelősségre vonás nem zárult le.

Tíz évvel a tragédia után Romániában a Colectiv emléke még él, de az igazságszolgáltatás teljes számonkérése továbbra is hiányzik. Bár néhány felelős el lett elítélve, az egészségügyi rendszer problémái és a szabályozási hiányosságok még mindig veszélyt jelentenek a betegek számára. A tragédia tanulsága világos: az áldozatok emléke és a társadalmi felelősségvállalás csak akkor válik valódi erővé, ha a hibákból való tanulás és a számonkérés tényleges változást hoz.

Október 30-án több civil szervezet tüntetést szervezett Bukarestben, hogy megemlékezzenek a Colectiv klubban történt tűzvész tizedik évfordulójáról.

(Fotó: Facebook/Coruptia ucide)