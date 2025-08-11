A kormány egy lejt sem fog elkobozni

Ilie Bolojan kormányfő vasárnap este kifejtette, hogy a jelenleg közvita alatt álló magánnyugdíjtörvény tervezete nem kobozza el az állampolgárok által felhalmozott pénzösszegeket, hanem csak a kifizetési mód szabályozását írja elő, a legtöbb európai országban alkalmazott modell szerint.

A miniszterelnök az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva elmondta, a törvénytervezet javaslatot a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) készítette elő, és a munkaügyi minisztérium bocsátotta közvitára.

A tervezet azt írja elő, hogy a magánnyugdíj-alapba befizetők megtakarításuk legfeljebb 25 százalékának megfelelő egyösszegű kifizetésre jogosultak a nyugdíjazásukkor, a megmaradt pénzt pedig tíz év alatt, havi részletekben kapják meg. A legtöbb európai országban ezt a modellt követik – hangsúlyozta.

Magyarázata szerint erre azért is szükség van, hogy 2030 után, amikor a nyugdíjba vonulók száma jelentősen megugrik, mert az 1965 és 1975 között születettek nagy létszámú generációja éri el a nyugdíjazási korhatárt, a feszültségek és a félretájékoztatás miatt ne veszélyeztesse a teljes magánnyugdíj-rendszer összeomlását az, hogy mindenki egy összegben akarja kivenni a megtakarítását. Véleménye szerint az a normális, hogy a polgárok pont úgy kapják kézhez majd részletenként ezeket a juttatásokat, ahogyan a pénzösszegeket befizették havonta a magánnyugdíj-alapba.

Bolojan emlékeztetett ugyanakkor, hogy Romániának el kell fogadnia ezt a jogszabályt ahhoz, hogy teljesítse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) való csatlakozáshoz szükséges mérföldköveket. Hozzátette: a következő napokban széleskörű konzultációt terveznek erről a témáról, hogy mindenki megértse, a kormány egy lejt sem koboz el az állampolgárok megtakarításából.

(Agerpres)