A parlamentben elfogadott törvénnyel emelik a nyugdíjak adómentességi küszöbét

Csütörtök délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői eldöntötték, hogy ne sürgősségi rendelettel, hanem a parlamentben elfogadott törvénnyel emeljék meg 2000-ről 3000 lejre a nyugdíjak adómentességi küszöbét – tájékoztattak kormányzati források. Raluca Turcan jelenlegi liberális kulturális miniszter, 2022-ben munkaügyi miniszter már benyújtott a parlamentbe egy törvénytervezetet a küszöb növeléséről, amit a szenátus annak idején el is fogadott. Így már csak a képviselőháznak kell elfogadnia, hogy hatályba is lépjen – nyilatkozták politikai források. A koalíció ülésén egyezség született arról is, hogy a kormány sürgősségi rendelettel szabja újra a különböző szociális juttatásokra – például a nyugdíjasoknak kéthavonta folyósított 250 lejes étkezési utalványokra – jogosultak körét. Raluca Turcan kijelentette, hogy „alkotmányjogi szempontból sérülékeny” intézkedést fogadna el a kormány azzal, ha sürgősségi rendelettel növelné a nyugdíjak adómentességi küszöbét. A kulturális miniszter felidézte, hogy 2022-ben munkaügyi miniszterként maga kezdeményezte ezt a jogszabályjavaslatot, amelyet egyébként korábban a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik volt minisztere ellenzett. „De engem a végeredmény érdekel, és örülök, hogy a koalíciós partnereink felkarolták ezt a kezdeményezést” – mondta a politikus.

(Forrás: Agerpres)