A Semmelweis Egyetem (SE) 14 szakterületen került be a világ legjobbjai közé, ezen belül a szív- és érgyógyászat területén a tavalyi eredményéhez képest 12 helyet előre lépve lett 31. az US News Best Global Universities listáján –mondta az egyetem rektora az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.