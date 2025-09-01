Arafat: gépi lélegeztetésre szorul a szászsebesi tűzeset két sérültje

A szászsebesi fafeldolgozó üzemnél hétfő reggel kiütött tűzben megsérült személyek közül ketten gépi lélegeztetésre szorulnak, egyiküket a marosvásárhelyi, a másikat a temesvári kórházba szállítják – közölte Raed Arafat.

A tűz a Kronospan üzeménél ütött ki.

A belügyi államtitkár a Digi 24 televíziónak azt nyilatkozta, hogy három sérültről van tudomása. Egyikük az égési sérülések mellett koponyasérülést is szenvedett, így őt előbb a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházba viszik a rohammentő-szolgálat helikopterével, ahonnan a szükséges szakellátást követően a bukaresti Bagdasar-Arseni kórházba szállítják. Egy másik személy testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket. Őt jelenleg a gyulafehérvári kórházban látják el, ahonnan helikopterrel átszállítják Temesvárra. Jelenleg mindkét sérült gépi lélegeztetésre szorul. A harmadik személynek szintén égési sérülései vannak, de kisebb felületen, ő egyelőre a gyulafehérvári kórházban marad – ismertette a legfrissebb információkat Raed Arafat.

A szakember azt is elmondta, hogy ha a sérültek kezelőorvosai indokoltnak tartják és kérik, az eljárásnak megfelelően kezdeményezni fogják a páciensek átszállítását külföldi egészségügyi intézményekbe. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha három orvos is megerősíti, hogy Romániában nincs lehetőség kezelésükre. „Ilyenkor kérhetik, hogy találjanak helyet számukra külföldön, de senki nem garantálhatja, hogy sikerül. Van, amikor nem találunk helyet külföldi kórházakban” – magyarázta.

Arafat azt is elmondta, hogy a fafeldolgozó üzemnél egy robbanást követően csaptak fel a lángok. A tüzet eloltották, a tűzoltók már csak felügyelik a helyszínt – tette hozzá.

(Agerpres)