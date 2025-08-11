Gyermekjogvédelmi hatóság: 8102 romániai gyereknek mindkét szülője külföldön dolgozott március végén

Idén március végén 8102 olyan gyermeket tartottak nyilván Romániában, akinek mindkét szülője külföldön dolgozott. Számuk 28-cal nőtt 2024 végéhez képest – derül ki az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság (ANPDCA) közzétett adataiból.

Ugyanakkor a múlt év végi 54 798-ról március végére 53 214-ra csökkent azoknak a gyerekeknek a száma, akinek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozott.

A mindkét szülőjét nélkülöző 8102 gyermek közül 7422-et rokonok gondoztak, a többieket vagy hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban, vagy más családoknál, személyeknél helyezték el a hatóságok.

Az ANPDCA adatai szerint az egyik szülőt nélkülöző 38 949 gyerek közül 37 268-an éltek rokonoknál, a többiről a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott, azaz hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban vagy más családoknál/személyeknél helyezték el őket.

Ugyanakkor március végén 6163 olyan egyszülős gyermek szerepelt a nyilvántartásban, akinek a szülője munkát vállalt külföldön. Közülük 5402-et rokonok gondozásában hagytak.

Az állami gyermekvédelmi rendszerben összesen 2086 olyan kiskorút gondoztak 2025. március 31-én, akiknek külföldön dolgoztak a szülei, közülük 375-öt hivatásos nevelőszülőnél, 375-öt otthonokban, 1238-at rokonoknál, 98-at pedig más családoknál vagy személyeknél helyeztek el a hatóságok.

