Kétmilliós veszteséget okozott a Taromnak a hétfői tiltakozó akció

Mintegy 2,5 millió euró veszteséget okozott a Tarom légitársaságnak a pilóták hétfői tiltakozó akciója, amellyel rossz munkakörülményeikre és a vállalatvezetés hiányosságaira akarták ráirányítani a figyelmet – közölte a romániai pilóták szakszervezete (SPLR). A tájékoztatás szerint akciójukkal vészharangot kongattak, mivel a vállalat vezetősége hosszú ideje mellőz számos „kritikus tényezőt”, köztük az utasbiztonságot is. Azt írták, az utasok szempontjából sajnálatosnak tartják tevékenységük megszakítását, és elnézést kérnek az ezzel okozott kellemetlenségekért, de szükség volt erre az akcióra. A pilóták nehezményezik, hogy a világos törvényi előírások ellenére a TAROM nem biztosítja a feltételeket a fedélzeti személyzet megfelelő táplálkozásához, és azt is felróják, hogy egyenruháik „elavultak és hiányosak”, nem felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak. Azt is hangsúlyozzák, hogy béreik és juttatásaik jelentősen elmaradnak az iparági átlagtól, 2008-tól nem indexálták a fizetésüket, ami miatt a szakképzett személyzet jelentős része jobb feltételeket kínáló vállalatoknál keresett munkát. A szakszervezet közleménye szerint a nap folyamán tárgyalásokba kezdtek a szállításügyi minisztérium képviselőivel, az egyeztetések azonban eredménytelenül zárultak. Rámutattak arra is, hogy a néhány órás tiltakozás mintegy 2,5 millió euró veszteséget okozott a TAROM-nak.

(Forrás: Agerpres)